「方蒔」奪米其林一星＋服務大獎 主廚認「吵到要離婚」事業家庭兼顧難

記者李育道／台北報導 米其林今年亮點餐廳與主廚，會後受訪。（圖／記者記者鄭孟晃攝影） 2025米其林指南揭曉，今年除星級餐廳備受矚目外，年輕主廚獎、服務大獎、侍酒師獎及新設的年度開業獎也成焦點。會後最大贏家「好嶼」以及第二大贏家「方蒔」、「心宴」與年輕主廚獎出面接受訪問，感謝餐廳團隊們的努力。 來自高雄的「永筵小館」主廚夏永岩，榮獲2025年米其林「年輕主廚獎」，他說餐廳最大特點就是讓客人吃得「舒服」回家沒有負擔。（圖／記者鄭孟晃攝影） 年輕主廚獎：永筵小館 夏永岩 來自高雄的「永筵小館」主廚夏永岩，榮獲2025年米其林「年輕主廚獎」。他感性致謝，特別感謝母親一路扶持，讓他能全心專注在廚房。「從一開始的混亂，到現在逐漸上軌道，希望未來能做得更好，往星級餐廳的舞台邁進。」他強調，餐廳最大優勢就是「舒服」，希望客人能沒有負擔地享受一頓飯，「吃起來就是舒服，這是我們最想傳遞的價值。」 廣告 廣告 Hosu好嶼拿下1星、綠星與侍酒師獎，成今年最大贏家。（圖／記者鄭孟晃攝影） 最大贏家：好嶼 奪星、綠星與侍酒師獎 今年最大贏家是「Hosu好嶼」，一舉拿下米其林一星、綠星以及侍酒師大獎。主廚李易晏在舞台上忍不住爆哭，「真的嚇到，完全沒有想像到。要感謝工作團隊、我的家人，以及一路支持我們的客人，最後要感謝台灣這塊土地，給我們源源不絕的靈感與食材。」 侍酒師陳琪蓉也開心表示，能獲得米其林肯定是團隊與家人共同努力的成果。「很感謝主廚和老闆娘，讓我有機會在好嶼服務。藉由酒桌邊的介紹，能更認識台灣土地上的食材與風味，這是屬於我們專屬的回憶。」她強調，餐廳氣氛始終以開放與快樂為核心，「我很喜歡真心去介紹一款酒，帶給客人快樂。」 方蒔拿下服務大獎與米其林一星（圖／記者鄭孟晃攝影） 服務大獎：高雄方蒔 陳玉錡 榮獲「服務大獎」的陳玉錡來自高雄法式餐廳「方蒔」，她感性致謝一路以來照顧小孩、默默支持的家人，也感謝堅持理念的主廚與一同奮鬥的團隊，「這份榮耀屬於所有人。」 主廚則談到夫妻檔創業過程，笑言「絕對吵過，甚至吵到想離婚」，但隨著時間找到溝通方式，逐步磨合，「不管是夫妻或團隊，良好的溝通最重要，也是最值得努力的事情。」 拿下「年度開業大獎」的台北「心宴」，主廚激動表示，能獲得肯定要感謝幕後支持的團隊以及提供食材的小農。（圖／記者鄭孟晃攝影）