2025米其林／本屆3大亮點！頤宮三星八連霸達成 4縣市未獲星星殊榮

生活中心／賴俊佑報導 2025米其林典禮有3大亮點。(圖／記者鄭孟晃攝影) 2025臺灣米其林指南今(19)日在台北漢來大飯店舉行，今年評選新增新北、新竹縣、新竹市，加上臺北、臺中、臺南、高雄共7個城市，指南入圍超過400間餐廳、涵蓋超過60種料理；今年典禮有3大亮點，包括最大贏家「好嶼」拿3大獎，「頤宮」三星八連霸達成，以及新北、新竹縣、新竹市和台南未獲米其林青睞。 「好嶼」主廚李易晏得知拿下米其林一星，在台上爆哭。（圖／記者鄭孟晃攝影） 最大贏家「好嶼」拿3大獎 主打時尚臺灣菜的「Hosu好嶼」拿下米其林一星、綠星和侍酒師大獎，李易晏（Ian）拿到獎項後當場爆哭，表示「我非常感謝米其林的肯定，感謝我的團隊，感謝我的家人，感謝在這片土地上提供食材、各式各樣器具的每一位職人、生產者。沒有台灣這片土地，就沒有好嶼，我們會繼續努力下去，謝謝大家」；拿下侍酒師大獎的陳琪蓉表示，很開心受到肯定，歡迎大家來交流、品酒。 「頤宮」達成米其林三星八連霸紀錄。（圖／記者記者鄭孟晃攝影） 「頤宮」三星八連霸 台北君品酒店中餐廳「頤宮」今年再次拿下米其林三星榮耀，達成八連霸紀錄，總計摘下24顆星，保持最佳紀錄。 臺灣米其林介紹中提到，台北君品酒店的頤宮中餐廳空間融合中式及歐式設計美學。來自香港的主廚每日駐店，提供優質且精美的廣東菜餚。廣受喜愛的招牌先知鴨、火焰片皮鴨，選用宜蘭櫻桃鴨，並根據體型大小提供多種料理手法，因製作耗時，須提前預訂。金銀蛋蒜香莧菜餃賣相和味道俱佳，適合作為前菜。 首度加入評選的新北、新竹縣、新竹市，以及台南今年未獲星星殊榮。(圖／記者鄭孟晃攝影) 4縣市未獲米其林青睞 今年首度將新北、新竹縣、新竹市納入評選，不過最終結果未有餐廳獲得米其林青睞，另外美食之都台南截至今年仍未有餐廳獲得星星殊榮。