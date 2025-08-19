海龜會告狀？浮潛偷摸恐被「3D touch」抓包 網笑：別過來碰瓷

實習編輯藍子瑄／綜合報導 一名網友在社群平台 Threads 發文，好奇問道：「浮潛遇到海龜，如果偷偷摸一下會怎樣？海龜會自己提告嗎？」（圖／資料庫） 浮潛遇到海龜可不能隨便摸！一名網友在社群平台 Threads 發文，好奇問道：「浮潛遇到海龜，如果偷偷摸一下會怎樣？海龜會自己提告嗎？」文章一出，立刻引發網友熱烈討論。 有網友幽默回應：「小琉球的海龜早在 2022 年就升級『海洋生物智慧辨識系統』，每隻海龜的龜殼紋路都是獨一無二，還內建微型晶片。只要有人碰牠超過 0.7 秒，系統就會拍照存證並即時定位，嚴重時還可能派出水下無人機。」 另一位網友則笑稱，龜殼就像手機的 3D touch，可以記錄觸碰者手指指紋，再搭配拍照系統定位「摸龜者」，提醒大家別心存僥倖。 事實上，《海巡署長室》臉書粉專也曾提醒，觸碰海龜或其他海洋生物不僅可能面臨高額罰款，還可能傷害牠們。專家指出，海龜、珊瑚或鯊魚的皮膚都有保護黏液，隨意觸碰可能導致感染或行為改變，甚至讓海龜不再洄遊到原本棲地。部分海洋生物還具有攻擊性或毒性，浮潛時亂碰也可能危及自身安全。 專家呼籲，尊重海洋生物既是保護生態，也是保護自己。想跟海龜互動，不妨保持安全距離，或透過繪畫、拍照等方式留下美好回憶，用行動守護海洋。 不良行為，請勿模仿！ 更多三立新聞網報導 花錢買友情？大學生驚爆「1100認直屬族費」網怒轟：比盲盒還虧