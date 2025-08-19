屈中恆認昔「涉毒案」 「3個月0收入」超慘下場曝光

娛樂中心／于士宸報導 資深男星屈中恆出道多年，演出許多電視劇、電影，並在2000年憑電影《運轉手之戀》暴紅，沒想到卻在2006年因捲入毒品案陷入爭議。不過屈中恆昔日的醜聞已逐漸隨著時間沖淡，許多人早已記憶模糊，怎料近日他參加舞台劇中國宣傳活動時，遭現場觀眾質問吸毒一事，還被譴責是「劣跡藝人」。而其實當年屈中恆捲入吸毒案後，也在記者會中坦承罪刑，並進入勒戒所50天，當時家中的經濟狀況也曝光了。 屈中恆赴中遭揭昔日「涉毒案」 坦承罪刑勒戒50日爆「3個月0收入」超慘下場曝！ 屈中恆（右2）前往中國宣傳舞台劇時，被觀眾暗指是「劣跡藝人」，讓現場一度尷尬。（圖／翻攝自微博 ＠君君的旅行日記） 舞台劇《寶島一村》在本月14日前往中國宣傳，當中包括導演賴聲川、台灣藝人屈中恆、那維勳，以及其他演員。當進行到觀眾互動環節時，有觀眾提及2006年屈中恆涉毒一事，明指他為「劣跡藝人」，一度讓現場相當尷尬，而當時導演沈默了一陣子，只回應：「我覺得…這個問題…我們沒有什麼好談的。嗯，謝謝你」，尷尬場面也讓團隊後續的活動急喊卡。 屈中恆赴中遭揭昔日「涉毒案」 坦承罪刑勒戒50日爆「3個月0收入」超慘下場曝！ 屈中恆吸毒一事導致當時的工作全面暫停，甚至卸下節目《國光幫幫忙》的主持棒，家中經濟也一落千丈。（圖／翻攝自臉書粉專《屈中恆藝嚮世界》、微博） 事實上，2006年屈中恆和庹宗康因大麻案被調查，兩人先是急忙否認，隨後才在記者會坦承吸毒一事，並接受50天的勒戒。屈中恆吸毒一事導致當時的工作全面暫停，甚至卸下節目《國光幫幫忙》的主持棒。而屈中恆也曾在記者會自爆，自己有整整3個月都沒有工作，當時讓家中經濟狀況一度崩塌。 《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。 原文出處：屈中恆赴中遭揭昔日「涉毒案」！曾勒戒50日「3個月0收入」超慘下場曝！ 更多民視新聞報導 屈中恆赴中國遭列「劣跡藝人」！觀眾起身嗆：吸毒 劉世芳「1句話」惹怒國台辦！立委怒批：在激動什麼？ 中國「老鼠人」衝20億熱搜！慘狀比「躺平族」更絕望