體驗不一樣的低碳旅行！「台灣好行移動博物館」3.0版8月底全新登場

台灣好行新車體塗裝，巡迴中、南、東部展出，展現移動美學。 圖：交通部觀光署／提供 [Newtalk新聞] 「台灣好行移動博物館」將在今年夏秋以全新的3.0版本跟大家見面囉！交通部觀光署表示，8月起至11月間，用台灣好行巴士改裝的移動博物館，首度以策展手法融合藝術、設計、互動與旅遊情報，並結合特色活動，在中、南、東部巡迴展出，為遊客們帶來全新的低碳旅行體驗。 交通部觀光署表示，巡展首站將於8月30日至31日於嘉義阿里山「愛情大草原」登場，後續將陸續前進台東都歷遊客中心、屏東濱灣碼頭、南投日月潭等地。 為了讓遊客們有全新的低碳旅行體驗，「台灣好行移動博物館」共規劃了四大主題亮點，包括了「台灣好行品牌3.0展區」、「低碳行旅區」、「北回歸線展區」及「觀光100亮點展區」，不同的主題區，都能讓你深入了解台灣的旅行路線及景點。 「台灣好行品牌3.0展區」，透過新車體塗裝與特色候車亭的驚豔視覺設計，展現「安心感」、「簡約美」、「慢移動」的核心精神。而「低碳行旅區」則仔細介紹了台灣好行串遊全台與離島超過80條路線。「北回歸線展區」更帶領大家從北回歸線緯度，探索自然生態與地景美學。而「觀光100亮點展區」，則會告訴你如何搭台灣好行輕鬆暢遊每個區域的觀光亮點。 交通部觀光署表示，為提升「台灣好行」整體印象，除了更同步啟動車輛全新塗裝及設置特色候車亭，現在搭乘「台灣好行」路線不僅出遊輕鬆，今年10月31日前持電子票證(含電子支付)搭乘，全台超過60條路線可享半價優惠！花蓮地區的4條路線，更享有使用電子票證(含電子支付)搭乘享票價免費的優惠！ 想參觀「台灣好行移動博物館」嗎？展覽場次如下： 1.嘉義場 地點：阿里山國家風景區 牛埔仔愛情大草原： 時間：8月30日、 8月31日 15:00-21:00 2.台東場 地點：東部海岸國家風景區 都歷遊客中心 時間：9月8日、9月9日 14:00-20:00