開箱 10.7 坪單身男子的品味宅！水泥與石材建構粗獷工業風，鍍鈦與霓虹刻畫男人私下的浪漫溫柔

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 睿利設計 小編帶你看好宅 兩個人的生活空間需要綜合彼此喜好，但專屬單人住宅，則可以隨心所欲打造成自己最喜愛的模樣！這間僅 10.7 坪的大套房利用粗獷的石材、水泥呈現剛硬的男子個性，而不鏽鋼與鍍鈦金屬剛硬但光滑材質特性，則展現出男人細膩的面向。一房一廳一衛的空間，前衛的中島吧台與電視牆結合，RGB智能燈飾與霓虹的燈光照明，替夜晚增添不同的情境氛圍，進到這個空間，就會被這個充滿細節的工業風套房深深吸引。 推開大門，昏暗的空間中充斥的許多設計細節，帶紋理的黑色磁磚鋪陳全室，沙發背牆水泥塗料透過特殊工法，呈現出帶有紅磚斑駁外透的粗獷意象，牆上的霓虹燈為屋主的名字縮寫，刻劃出這個專屬於自己的家的識別。視線轉360度來到電視主牆，改以由光滑的不鏽鋼打造的牆面，材質的反射特性創造視覺延伸，隱形設計的門片弱化入口存在感，搭配上下線燈的暈散式照明，讓白晝呈現完全不一樣的風格體驗。帶手鑿紋理的鍍鈦金屬板包覆樑柱，在昏暗的空間反射著光線，呈現不同的趣味；天花板上訂製壓克力箱包覆燈飾，像是透著冰塊暈散的光源，顯得柔和而獨特，也讓水泥粉光手刷的紋理暗昧的存在於空間之中。空間內運用材質的延續創造出整體項，沙發背牆水泥延伸到備餐櫃，將突出的櫃體化為立面設計的一環；電視牆不鏽鋼材質延續到廚房中島吧台，加入智能燈光設計讓不同燈光左右空間氛圍，呈現出迷幻卻迷人的住宅氛圍。 廚房吧台轉角設計連接料理檯面，選擇金屬材質的層架掛鉤，搭配與地磚相同紋理的石材鋪陳廚房檯面，跟著燈帶的照明指引，在昏暗的空間中發現風格的統一與連續。備餐櫃旁預留空間打造窗邊臥榻，灰鏡與不鏽鋼交織在全反射與半反射之間，每一個材質的編排都敘寫著小套房中耐人尋味的細節，也突破坪數限制，在僅 10.7 坪的住宅裡打造多元休憩機能、實用收納與料理小酌空間。小巧的衛浴不鏽鋼與鏡面材質，加上色調的統一與燈帶勾勒重點，轉移了坪數的限制、著重在衛浴設計品味。 小編的最愛 主臥空間延續空領域的黑灰調性，但透過光線佈局呈現獨特視覺。床尾天花板訂製燈飾讓光線宛如瀑布般流洩下來，鏡面、不鏽鋼的穿插搭配，將端景移轉賦予空間不一樣的維度。床鋪旁打造以鐵件和玻璃帷幕打造的玻璃衣櫃，用來收納常穿的衣裝外套、包袋與旅行箱。推開客廳隱藏門則是精緻的獨立更衣間，井然有序的鞋架層板與訂製的吊掛和抽屜收納，還有精品中島櫃擺放名錶、領帶等飾品，在有限的空間建構出豪宅般的精品更衣間。