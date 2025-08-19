娛樂中心／周孟漢報導 資深男星屈中恆出道多年，演出許多電視劇、電影，並在2000年憑藉電影《運轉手之戀》聲名大噪，不料卻在2006年捲入毒品案，一度陷入爭議，但隨著時光飛逝，許多國人都早已忘記。而在近日，屈中恆與舞台劇導演賴聲川前往中國宣傳舞台劇時，卻被觀眾暗指是「劣跡藝人」，讓現場一度尷尬，活動更是緊急喊卡。 屈中恆赴中國遭列「劣跡藝人」觀眾起身怒嗆：吸毒！活動急喊卡尷尬場面曝 資深男星屈中恆。（圖／翻攝自臉書粉專《屈中恆藝嚮世界》） 舞台劇《寶島一村》在本月14日前往中國宣傳，當中包括導演賴聲川、台灣藝人屈中恆、那維勳，以及其他演員，不過在觀眾提問環節時，卻有觀眾提及2006年屈中恆涉毒一事，認為他是「劣跡藝人」，好奇詢問「我想請問賴導，《央視》曾經報導過屈中恆吸毒，您作為導演是裝不知道，還是在對抗中國法律？」。 廣告 廣告 屈中恆赴中國遭列「劣跡藝人」觀眾起身怒嗆：吸毒！活動急喊卡尷尬場面曝 屈中恆（右2）前往中國宣傳舞台劇時，被觀眾暗指是「劣跡藝人」，讓現場一度尷尬。（圖／翻攝自微博 ＠君君的旅行日記） 此話一出，立刻讓全場靜默，賴聲川嚴肅表示「我覺得…這個問題…我們沒有什麼好談的。嗯，謝謝你」，一旁的屈中恆則是一臉尷尬。由於現場氣氛太僵硬，賴聲川也拒絕回答其他問題，之後活動也緊急喊卡，宣布終止，賴聲川離場前還伸手怒指提問的觀眾，在旁人的安撫下離開，屈中恆也低頭離開現場。 屈中恆赴中國遭列「劣跡藝人」觀眾起身怒嗆：吸毒！活動急喊卡尷尬場面曝 賴聲川離場前還伸手怒指提問的觀眾，在旁人的安撫下離開。（圖／翻攝自微博 ＠君君的旅行日記） 畫面一出，立刻引發中國網友開酸「走了走了不停地比劃人家，是想幹嘛呢？」、「幹得漂亮」；也有不少人認為「當事人還在現場，沒有必要當著本人面說吧」、「太故意了，你看表演就好了啊，這都巡迴了不知道多少次了」。諷刺的是，就連台灣網友也不買單，狠嗆「看的好爽，這群不是很愛中國，人家中國怎麼看你們的？」、「舔了還被嫌姿勢不對，舒服」、「跪了還被巴頭殼」。 《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。 原文出處：屈中恆赴中國遭列「劣跡藝人」觀眾起身嗆：吸毒！活動急喊卡尷尬場面曝 更多民視新聞報導 陳佩琪想去天安門！他酸可找館長幫忙：看會不會被抓 中國武統成本高！日學者曝改用1手段：讓台人屈服