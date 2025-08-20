準備手刀！全家×蠟筆小新推電影版盲盒系餐盒 6款萌爆贈品必收

記者李鴻典／台北報導 「全家」攜手即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》，推出三款電影聯名鮮食，陪粉絲展開異國冒險！首推「蠟筆小新餐盒」，以印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排與多款配菜，每盒皆附贈隨機贈品，包含造型餐具、磁鐵、手機掛繩等。 即日起與《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出三款電影聯名鮮食，跟粉絲一起開啟奇幻異國冒險。（圖／品牌業者提供） 另有一次品嚐三種口味的「新之助的豆皮壽司喔」，以及香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，9/2前購買系列商品即可獲電影全時段早場價優惠券。同時，「全家行動購」也特別設立蠟筆小新專區，從上班通勤到戶外活動的各項日常小物通通有，讓蠟筆小新的可愛魅力融入生活每一刻。 「新之助的豆皮壽司喔」使用日本直送豆皮製作，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖三種口味，鹹甜交織，讓人一口接一口。（圖／品牌業者提供） 「全家」去年推出的蠟筆小新盲盒系餐盒一上市便掀起網路熱議，今年延續熱潮，即日起與即將上映的《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》合作推出三款電影聯名鮮食，帶領粉絲一起開啟奇幻異國冒險之旅！首推「蠟筆小新餐盒」，以印度主題打造，主餐為印度風椰漿咖哩飯搭配香料茄汁漢堡排、配上烤馬鈴薯丁、玉米筍等配菜，並附贈咖哩玉米球和隨機贈品，贈品包含伸縮證件套、造型磁鐵、手機掛繩等6款超萌小物，讓粉絲用餐同時享受驚喜，售價149元。 同時推出使用日本直送豆皮製作的「新之助的豆皮壽司喔」，一次品嚐日式原味、抹茶與黑糖三種口味，鹹甜交織，一口接一口，售價45元；還有香氣濃郁的「春日部防衛隊的咖哩炒麵」，以孜然、丁香、肉桂等香料調製咖哩，搭配紫洋蔥絲，帶來濃郁與清爽的雙重享受，售價99元。即日起至9/2凡購買系列商品，即可獲得電影全時段早場價優惠券(依各影院優惠不同)，小新粉們絕對要手刀搶購。 全家行動購也有設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白融入各式日常出遊用品，讓粉絲隨時帶著他們一起出門玩。（圖／品牌業者提供） 除實體店舖的電影聯名鮮食，「全家」電商平台「全家行動購」也特別設置蠟筆小新專區，將可愛的小新、小白等腳色融入各式日常用品，陪伴粉絲隨時出遊。包含「蠟筆小新護照套」，採用耐髒耐磨的PVC防潑水材質與雙面設計，多達12款圖樣任君挑選，售價89元；呆萌可愛的「春日阿呆款」三折傘，安全開關與圓潤傘尾的設計，安全好攜帶，售價179元；還有「蠟筆小新矽膠迷你收納包2入組」一次擁有動感超人小新款與小白款，輕鬆收納藥品、耳機、充電線等小物，一組售價569元。專區中還有皮質伸縮票卡夾、漁夫帽、不鏽鋼冰霸杯等多款實用單品。 高粱老酒歷經陳化後出現的特殊酒香，是酒饕們趨之若鶩的奇蹟風味。今年，50度以上金高總代理商黑松公司在其獨有老酒熟成倉中，發現精挑批次高粱展現出奇蹟般的厚蔘香，醇厚的蔘韻更媲美市價近萬元的86年白金龍厚蔘香特殊批次！無法以人工複製的蔘香逸品「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」8月20日起於全台7-ELEVEN開放預購及全台各地區酒類專賣店陸續開賣，兩入建議售價980元（實際價格及庫存，依各通路為準）。「58金高千日醇－百味人蔘風味（厚蔘批次）」以媲美當年傳奇蔘香老酒之姿驚喜現身，價格卻不到其十分一，珍稀批次增值潛力無可限量，預計將再次掀起白酒市場的收藏熱潮！ 「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」綻放無法以人工複製的奇蹟般醇厚蔘香，即日起陸續開賣。（圖／品牌業者提供） 媲美萬元老酒的厚蔘香金高「58金高千日醇百味人蔘風味（厚蔘批次）」，千元內即可無負擔入手。（圖／品牌業者提供） SUNMAI金色三麥推出永續概念聯名花蓮瓜農品牌阿強西瓜的「這瓶有瓜」西瓜調酒，突破台灣罐裝調酒的想像！打造全台第一瓶主打含有70%「超爆量西瓜原汁」的調酒「這瓶有瓜」，攜手花蓮玉里瓜農品牌「阿強西瓜」，產地直送鮮榨，一斤西瓜才能釀出一罐，調酒的原汁鮮度直逼冰果室現打，更是對台灣土地與農產價值的支持與實踐。8月20日，SUNAMI金色三麥「這瓶有瓜」於全家便利商店開賣，每罐500ml，售價99元，限量商品，售完為止。 金色三麥推出永續概念聯名花蓮瓜農品牌阿強西瓜的「這瓶有瓜」西瓜調酒。（圖／品牌業者提供） 臺虎精釀繼 2023 年與「馬祖國際藝術島」合作推出聯名啤酒後，今年再次攜手中華文化總會，打造《海波浪皮爾森——馬祖國際藝術島限定版》。這款專為馬祖釀造的皮爾森啤酒，以飽滿麥芽香氣為基底，融合帶有海洋風味的昆布入酒，在尾韻留下鹹中帶鮮的鮮明層次，風味如浪花般輕拍舌尖，勾起馬祖的海岸線、陽光與海風記憶，是一款真正喝得到「海味」的島嶼啤酒。8 月 20 日起限量開賣，於馬祖全家便利商店登場，邀你透過這罐啤酒，打開馬祖的味覺記憶。