型男副主廚爆紅！「顏值五星」梁維維領米其林二星 網暴動

型男大副廚！米其林天菜梁維維，聊天室暴動。（圖／畫面翻攝The MICHELIN Guide YT） 台灣2025年米其林指南昨日公布，台北法式餐廳侯布雄再度獲得二星殊榮。領獎時，32歲的副主廚梁維維以出眾外表引起網友熱烈討論，聊天室瞬間暴動。這位擁有濃眉大眼、高挺鼻子和深邃五官的型男主廚，不僅讓網友讚嘆「顏值五星」，更大方邀請民眾到餐廳吧台區就餐，近距離欣賞他的廚藝展現。梁維維豐富的12年餐飲經歷和專業背景，為侯布雄餐廳增添了不同層次的魅力。 型男大副廚！米其林天菜梁維維，聊天室暴動。（圖／畫面翻攝The MICHELIN Guide YT） 梁維維的廚藝之路始於高中畢業後赴法國留學，期間曾在3間餐廳工作，經歷嚴格的廚藝訓練，甚至有過一天工作18小時的艱辛經驗。他曾因工作壓力大而躲到冰箱裡哭泣，展現了專業廚師背後不為人知的辛酸。回台後，梁維維曾在君品酒店任職，三年前接受主廚松尾洋平邀請，共同擔任台北侯布雷雄的副主廚。 型男大副廚！米其林天菜梁維維，聊天室暴動。（圖／畫面翻攝The MICHELIN Guide YT） 對於餐廳獲得米其林二星的榮耀，梁維維在社群平台Threads上謙虛表示，這是團隊共同努力的成果，他只是代表上台領獎，真正的榮耀屬於所有同事。同時，他也邀請網友到餐廳用餐，特別提到選擇吧台座位可以看到他工作的身影。 梁維維曾任職君品酒店。（圖／君品酒店提供） 有民眾表示，看到梁維維這樣五官深邃、鼻子挺拔的帥哥，會讓用餐心情變好，「吃了之後，我也會變美女」，更形容這是「天堂般的享受」。另有民眾笑稱自己平常也看韓劇，對於能欣賞帥氣主廚的料理十分期待。 曾在侯布雄用餐的客人分享，梁維維確實「五官端正，比我們好看就算帥」，但也提到餐點「很多道工序，有時候他不解釋，你根本不知道吃什麼」。雖然副主廚爆紅，但餐廳表示訂位情況「都還好」，如果想品嘗美食，「明天就有位子了」。侯布雄餐廳連續幾年獲得米其林二星肯定，今年因為梁維維的高顏值，再度引起超高討論聲浪。 更多 TVBS