LINE FRIENDS minini北捷亮相！首刷帶走限量保溫杯、推薦好友拿300元

記者李鴻典／台北報導 搭捷運通勤的上班族，長達幾十分鐘、一小時的通勤時間難免無聊，這時若有充滿童趣、毛茸茸惹人疼的LINE FRIENDS minini陪你搭捷運，想必心情舒暢許多！為慶聯邦LINE Bank聯名卡推出全台獨家限量LINE FRIENDS minini卡面，在2025/9/11前，LINE FRIENDS minini角色家族首度搭上台北捷運板南線列車，熱情站台，期間限定的繽紛主題列車，不只亮相聯名卡卡面上的角色bnini、conini、lenini，還有selini、moonini、bonini、dnini、chonini、jamnini、jenini家族成員都出動！ 9月11日前，LINE FRIENDS minini角色家族首度搭上台北捷運板南線列車，陪你搭捷運。（圖／LINE Bank提供） 如果搭上LINE FRIENDS minini主題列車，有機會跟車門口的minini「打招呼」驚喜擺拍，或是跟車廂內的minini「比身高」、「肩並肩」都能隨手拍好拍滿，讓通勤時間更療癒！申辦聯邦LINE Bank聯名卡，符合首刷條件更能把超可愛LINE FRIENDS lenini限量保溫杯帶回家，推薦好友辦卡再拿新台幣300元！ 10月31日前，別忘了通勤時隨手申辦聯邦LINE