法律「再進一步」之後 香港該如何解決跨性別人士如廁難題

[BBC] 第一次進入女廁的時候，跨性別女性梁凝婭（化名）是在女性朋友陪同之下，才克服了心理關口，她坦言有種不安感。 儘管手持精神科醫生發出的「實際生活體驗醫生證明信」（又稱廁所紙），但她也會擔憂，「擔心會有人說要報警」。 自從五年前選擇以女性身份生活後，外出時選擇哪一種廁所，Venus都會經歷一番掙扎。 她告訴BBC中文，在沒有化妝、未有精心打扮的時候，由於擔心使用女廁會引來異樣的眼光，她通常會選擇進入俗稱「殘廁」的無障礙洗手間。 然而，在梁凝婭的經歷中，殘廁常常會被鎖上，覺得過於麻煩的時候，她寧願忍住，不去廁所，「真的急到頂不順（忍不住），才會去廁所」。 代號K的跨性別男性就香港公廁的使用權提出司法覆核，指現時香港《公廁規例》下不准自己進入男公廁構成歧視，並要求擴闊「男性」及「女性」定義，涵蓋跨性別人士。 今年七月，香港高等法院裁定，現行《公廁規例》部分條文違憲及涉及歧視須要廢除，但該裁定暫緩一年生效。 根據香港《公廁規例》第7和第10條，除5歲以下兒童，任何人不得進入異性公廁，否則會被罰款2000港元。政府主張根據身份證上的性別作判斷。 這意味著，即使手持「廁所紙」，但未完成性別重置身術、並被診斷出有「性別焦慮症」的跨性別人士，進入另一性別的公廁目前仍有機會被檢控。 使用廁所的尷尬與不安 今年30歲的梁凝婭記得，自小時候開始，已經意識到自己想以女性的身份生活。 然而，一直以來，她形容自己處於「深櫃」的狀態，擔憂外界的眼光，故甚少跟別人談起自己的性別認同，直到大學畢業後，她才接觸到比較多LGBT+圈子的朋友，「才開始比較放心，有些安全感去出櫃。」 目前，在香港威爾斯親王醫院設有「性別認同診所」，是香港唯一有為跨性別人士提供精神科治療、荷爾蒙治療、實際生活體驗的公立醫院。 求診之後，梁凝婭開始服用荷爾蒙藥物、留長頭髮、以女裝打扮示人，開始以女性身份生活，但目前未有進行性別重置手術。 剛開始的時候，身型偏高她仍然會選擇去男廁，但這為她帶來一些異樣的眼光，令她感到不適，「會被人說我進錯了廁所，然後又被人看著，很煩，不舒服。」 跨女梁凝婭表示，剛開始以女性身份過活時，選擇進入男廁會惹來異樣目光。 [KOEY LEE/BBC NEWS