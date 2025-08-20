肌少症︱本港每 7 名長者 1 人患肌少症 中大發現 HIV 藥物或可延緩細胞老化︱Yahoo

肌肉流失遠較正常情況嚴重，便可能是患上「肌少症」。 【Yahoo健康】肌肉會隨年紀漸長老化是常識，但當肌肉流失遠較正常情況嚴重，便可能是患上「肌少症」。這種目前病因未明的疾病，在長者身上特別多發，估計本港每 7 名 65 歲以上的長者，會有一人患病。80 歲以上長者更是每兩人便有一人患病。 中大醫學院近日發布研究，藉由分析獨立單個細胞，嘗試找出骨骼細胞衰老的機制，並發現當中名為「SASP 因子」的活性分子分泌，會導致正常細胞衰老。團隊由此延伸，發現一款已存在，本身用於治療「人類免疫缺陷病毒」（HIV）的小分子藥物，在「小鼠實驗」中，有效改善老年小鼠的肌肉狀態。 團隊表示，未來將計劃開展臨床研究，期望首階段先在 70 至 80 位病人身上試用藥物，之後再增加研究人數。團隊亦同意，由於目前只在動物實驗試用過藥物，考慮到安全性等，臨床研究仍需時準備，目前沒有確切開始的時間。 患者走路速度會變慢，步伐變小，而且容易失去平衡。 中大醫學院矯形外科及創傷學系臨床助理教授王添欣解釋，肌少症是普遍可見於長者的疾病，由於肌力退化等，可能增加如長者跌倒的風險，亦有文獻指，肌少症可能會增加死亡風險一倍。王添欣認為，目前香港確診的數字有被低估的趨勢，因為不少長者可能都不為意自己的情況。且外觀上不易看出，「不一定好瘦弱，也可以是肥胖」。 77 歲的鄧女士，便一直不知道自己患上肌少症，直到因膝痛求醫，接受檢查後才知患病。她說病況嚴重的時候，「扭毛巾都扭唔到」，也因為擔心身體狀況，因不敢搭飛機無法探親，影響生活。在求醫後，鄧女士接受物理治療及營養師建議，紓緩病況，但由於目前仍沒有藥物，始終無法從根本治理，「希望可以快啲有藥用……可以去旅行。」 發現炎症因子為衰老元兇 中大是次的研究，是透過分析單個細胞，了解細胞衰老的成因。團隊收集了