【焊工從政2-1】被倒千萬還是要讓員工好過年 林金結秉持初心：服務選民不是口號

國民黨新北市議員林金結出生宜蘭南澳，自2014年起連任至今，服務土城、樹林、鶯歌與三峽等地，擁有德霖企業管理學士與政大EMBA碩士學歷，曾任立委盧嘉辰辦公室主任、國民黨團書記長、中常委與土城區黨部主委等職務，長年深耕黨務與基層。他一再強調：「政治不是喊口號，是每天都要做到的服務。」在他眼中，政治的本質，是行動與誠意，而不是選前的包裝。 「我是一個來自偏鄉的孩子。」林金結回憶著自己的人生故事。他說，宜蘭南澳是個偏僻的地方，當時家裡窮得幾乎家徒四壁，國中畢業那年，他帶著兩千塊錢獨自到台北半工半讀。「因為家裡沒錢，我只能靠自己，後來在土城落腳，朋友介紹我去學電燒、電焊技術，從基層做起，一步步學，一步步熬。」