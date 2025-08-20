民眾撲空！水煎包名店突「連休17天」 老闆曝原因

基隆一間人氣水煎包店突然宣布「休息17天」！該店從18日起至下個月3日暫停營業，主要原因是店內大多數員工為新住民，需返回大陸或越南換證件及探親，導致人手不足，此外，近期受豪雨影響，高麗菜、蔥、豬肉等水煎包主要食材價格大幅上漲，也是店家決定暫時休息的考量因素之一。 知名水煎包店人力不足，連休17天。（圖／TVBS） 當地民眾前往這間水煎包店消費時，發現店門外貼著公告宣布連休17天，民眾：「休息了，休息啊！」 店家老闆解釋，店裡的員工大多是新住民，他們需要回到大陸和越南換證件或探望家人，導致店內人手不足。老闆表示：「就是剛好我們店裡面的員工要回去大陸跟越南，要回去換證件、探親，店裡人手不夠，就乾脆休息好了。」 廣告 廣告 除了人力問題外，食材價格上漲也是店家決定休息的原因之一。有民眾提到，高麗菜是這家水煎包店特別注重的食材，對此，老闆坦言：「高麗菜、蔥、豬肉都有漲價，都貴啊，也是全部的物價都貴啊，只是現在最近剛好颱風水災，所以說菜真的是還滿貴，貴得有點誇張。」 高麗菜和豬肉都是製作水煎包不可或缺的餡料，但由於近期豪雨影響，菜價尚未完全回穩，讓店家經營面臨挑戰，老闆甚至開玩笑說要回南部種菜。 儘管面臨缺工和休息期間收入減少的問題，老闆仍保持樂觀態度，計劃利用這段休息時間帶小孩出國旅行，暫時放下經營壓力。 更多 TVBS 報導 高雄王品一條街沒發威？「尬鍋」進軍僅1年只營業到8月31 高雄燕巢513戶停電、橋頭又無預警斷電 台電曝原因 25年回憶沒了！愛買忠孝店櫃位全撤出 2原因9/30熄燈 國道上有繫安全帶！一堆駕駛仍挨罰3千 國道警曝關鍵：非刁難