"快樂宴"當天畫面曝光! 郭智輝18:16從經濟部離開

政治中心／葉為襄、胡崇恩 台北報導 台北市議員侯漢廷日前指控經濟部長郭智輝，在川普對等關稅公布當天邀約快樂宴，下午4點40分還沒下班就到飯店，停留3個小時。但民視新聞獨家取得畫面，郭智輝其實不到四點就回到經濟部，直到晚間6點16分才離開，打臉侯漢廷。當天與會北榮院長陳威明也證實，郭智輝只短暫待約半小時，而且過程電話接不完。 監視器畫面中，經濟部長郭智輝座車，下午3點58分回到經濟部、兩分鐘後就走出經濟部六樓電梯、一直到晚間6點16分才離開，四張照片狠狠打臉，台北市議員侯漢廷。 獨／快樂宴當天郭智輝畫面曝 北榮院長證實「主角不是他」 台北市議員侯漢廷的爆料與監視器畫面時間點不符。（圖／民視新聞） 侯漢廷臉書，加碼爆料，緊咬著郭智輝16：40抵達飯店、19：40離開，監視器畫面證明他指控是假的。侯漢廷14日曾表示，郭智輝毫不在意，竟然大吃美食，主題叫作當我們快樂在一起，實在不知道有何快樂可言。 獨／快樂宴當天郭智輝畫面曝 北榮院長證實「主角不是他」 北榮院長陳威明簡訊證實當天情形。（圖／民視新聞） 當天與會的北榮總院長陳威明用簡訊證實，當天主角根本不是郭智輝，更不是郭智輝設宴款待。陳威明說，當我們快樂在一起，是幾年前群組發起人取的名字，成員有前中研院院長翁啟惠、台大前校長楊泮池等北區醫院院長，大家輪流作東，還有幾位企業董座。聚會不談政治、不分藍綠，郭部長在還沒當部長前，就在群組裡。當天主要慶祝8/1吳明賢升任台大醫學院院長和余忠仁院長升任台大醫院院長，記得部長當天晚到，講幾句話後就開始接電話，大約30分鐘後就離開。和侯漢廷說法完全不一樣。經濟部長郭智輝表示已經提告了對這種不實的指控，誇大的這個污衊行為，然後不斷的攻擊，我們內閣的這個成員，我是不能夠忍受這種行為。郭智輝證實提告，快樂宴爭議進到司法程序，議員疑似烏龍爆料，也得面對法庭檢視。 原文出處：獨／快樂宴當天郭智輝畫面曝 北榮院長證實「主角不是他」 更多民視新聞報導 823後內閣改組？ 侯友宜：盼賴總統拿出魄力、展現改變決心 經長：若政策指示重啟核電廠 台電將進行安全總體檢 打臉經濟部！侯漢廷再爆：郭智輝搭公務車赴「快樂宴」