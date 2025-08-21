「一日農夫」魅力亮相印尼！高雄農村旅遊深化「新南向」正式進軍東南亞

記者洪正達／高雄報導 高雄農業局推出的「一日農夫」旅遊進軍國際。（圖／翻攝畫面） 為拓展「一日農夫」農村體驗遊程國際能見度，高市府農業局積極向東南亞國家推介高雄農村豐富的旅遊資源，18-22日結合台灣觀光協會，前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦二場觀光推廣會，成功吸引超過超過250家當地觀光旅遊業者超過500人到場面對面交流互動，業者除了對於高雄獨特的漁村與山城遊程、農特產與伴手禮留下深刻的印象外，並表達前往高雄合作推廣的意願，提升了高雄農村在新南向國際旅遊市場的能見度。 此次觀光推介行程由副局長高鎮遠與業務同仁偕同行銷團隊前往印尼首都雅加達及萬隆，除了透過攤位呈現永安新港、大樹龍目、六龜新發…等多樣化的農村體驗行程外，同時也展示了農村社區的伴手禮及文創商品，此外更特別準備以高雄刺竹製作的「竹蜻蜓｣、糖廠社區手作的小掃帚以及日光小林社區傳統圖紋杯墊等文創小物，透過生動活潑方式解說高雄「一日農夫」是融合農村產業、文化底蘊與職人精神，極具特色與國際競爭力的遊程，成功吸引現場來賓的目光，爭相索取各式遊程DM並積極洽詢後續合作機會，氣氛熱絡。 印尼旅行社協會(ASTINDO)主席Pauline Suharno表示，她對高雄有熟悉感，自己有親戚居住在高雄因此也時常造訪，對於高雄的農村觀光推廣很期待，高雄兼具港都與農村風情，尤其農村「慢旅」與「深度」走讀可以給印尼人不一樣的旅遊體驗，未來也承諾將高雄一日農夫推廣給ASTINDO的會員成員，讓更多印尼人可以體驗高雄的鄉村田園之美。另一位印尼在地知名旅遊業者代表IMA女士表示，高雄是一個很美的城市，她期待未來可以帶領更多獎勵旅遊的團客來到高雄，體驗一日農夫遊程。 農業局長姚志旺表示，高雄的「一日農夫」遊程串聯了農再社區並導入體驗設計，透過行銷輔導與品牌建構讓農村不僅成為觀光目的地，更是永續發展與地方創生的重要場域，此次印尼推廣活動可說是高雄國際城市交流與農村軟實力輸出的具體實踐，農業局將持續透過公私協力與跨界整合拓展國際旅遊版圖，吸引更多海外遊客深入探索高雄，誠摯邀請來自世界各地的朋友走進高雄農村，親手採果、手抱龍膽石斑魚及品茗山茶，感受高雄土地與人情交織的溫度。 更多三立新聞網報導 鬆口氣！高雄甲仙堰塞湖居民怕爆 重機具進駐火速開挖疏通了 曾獲選「志玲姐姐嫁妝」！東成醬油內鬥未平 20年女婿廠長被控竊錄機密 結怨數年家人還被威脅！他抓狂持槍擊斃「囝仔昌」外甥 判刑23年定讞 獨家／改裝排氣管噴火「全村你最帥」？專家警告：你的車在哭泣