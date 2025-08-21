獨／現役飛官洩雄三反艦飛彈部署機密給中國 未「通匪」仍重判7年4月

現役飛官許展誠洩雄三反艦飛彈部署機密給中國， 重判7年4月。（翻攝臉書） 台中高分檢今年初查獲台灣退役少校飛行官史濬程，被中國情治人員收買，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，洩漏包括台灣因應中共戰機侵擾台灣的應對方案，以及雄三反艦飛彈部署等機密資料給中國，時間長達三年，起訴史、許2人。經台中高分院審理，現役飛官許展誠洩密但未「通匪」，從二審移轉管轄至一審審理。台中地院今（21日）上午宣判，依違反國安法之違背職務洩密罪，重判許男有期徒刑7年4月，褫奪公權5年。可上訴。 台中高分院於今年5月14日依違反國安法，將史濬程判刑2年6月，沒收犯罪所得210萬元。當時高分院法官調查，飛官許展誠並未與中國方接觸，未涉及內亂外患罪，以管轄錯誤為由，移轉台中地院審理。台中地院前後開過3次庭，許男坦承不諱，但此犯行嚴重危及國安，法官仍予以重判。許男至今仍收押中。 本刊調查，50歲的空軍四三九聯隊少校飛行官史濬程，2008年初退役，想到中國謀求發展，於是透過程姓友人介紹中國福州當地的朋友「老K」（化名），老K知悉史濬程的軍人背景後，即介紹當地情治人員「子華」給史認識，史因此被吸收，成為幫助中國刺探、蒐集我國軍事機密的窗口。 史濬程和子華約定使用微信聯絡，史暱稱「高飛Jason」，而子華為掩飾身分，先虛設一家空殼公司，由史掛名監事，再利用假交易取得營業收入，以掩飾諜報工作費，將工作報酬存入該公司帳戶。史濬程到中國地區交付蒐集得來的軍事祕密資訊及情報後，再自行從該帳戶提領人民幣作為報酬。 2021年，史濬程接觸空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠（29歲），許是史的空軍學弟，也是史濬程前女友的侄子。史對許佯稱，他和美國軍方有交流，希望吸收許，提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為及相關規定等祕密文件，並允諾給予報酬。 本刊掌握，二人為規避調查，透過LINE聯繫時，還互相約定以電競遊戲相關用語取代軍事敏感字眼，其中「造型」代表「演訓機密」或「軍方情資」，「造型儲值」代表「支付有報酬」，「電競比賽獎金」則代表「另增酬勞」等，但這些暗語也被辦案人員一一破解。 史濬程從許的手中收到軍事機密紙本文件後，先拍照儲存於隨身碟，隨後將該紙本銷毀，並刪除雙方LINE對話紀錄，等到將資料交付給對口子華，評估資訊價值後，史許二人再碰面，並交付3萬至5萬元不等的現金給許當報酬。 許展誠自2019年8月1日起，擔任空軍戰術管制聯隊東部區域作戰管制中心中尉攔截管制官，2022年7月1日晉陞上尉，2023年月16日起任戰術管制聯隊戰術管制中心上尉攔截管制官，相當熟悉我國對共軍擾台的海、空軍反制作業。 受到史濬程利誘，許不只提供書面資料，還不時用自己的LINE（暱稱「展誠MELO」）提供國軍演訓資料、IDF機裝掛構改後之雄風三型飛彈於戰場的運用、共軍擾台我國戰機對應方式及處置作為等機密文件給史，直到去年8月遭查獲前，皆持續提供相關機敏密件。 史和許合作期間，剛開始許都能如期拿到報酬，但後來史多次以各種藉口賒欠款項或延宕付款，許發訊息問有無「造型儲值」或「電競比賽獎金」，史均回覆沒有，讓許多所抱怨，總計許展誠透過史濬程取得報酬逾22萬元。知情人士感嘆：「為了那幾10萬元，做出形同賣國的惡行，若非辦案人員及時阻止，恐有更多不利國軍反制共機的對應情報遭洩漏。 2023年間，憲兵指揮部彰化憲兵隊接獲檢舉，報請台中高分檢檢察官指揮偵辦，由時任主任檢察官謝名冠指揮中市警察局電信警察大隊協同偵辦。去年8月14日，檢調至史濬程住所展開搜索，查扣2支手機、2台筆電及1個隨身碟，經送台中地檢署數位鑑識截取內容、還原刪除資料，整起退役及現役軍官遭吸收扮共諜的國安事件才得以偵破。 更多鏡週刊報導 【封面故事】IDF攜掛雄三飛彈機密落中國之手 反制機艦擾台計畫遭不肖飛官洩漏 揪軍官當共諜1／獨家！前軍官見過習近平 開旅行社當共諜據點20年