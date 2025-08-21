蕭煌奇心疼李炳輝賣琴求生！帶他一起商演 堅持「演出費不加價」原因曝光

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導 蕭煌奇即將推出全新台語專輯《做一個惜情軟心的人》，今 （21）日他特別在松山文創園區舉辦專輯搶聽會，在新專輯與蕭煌奇合作的李炳輝也驚喜現身聽歌會。蕭煌奇受訪時提到，之所以會想要找李炳輝合作，全是想要幫助對方。 李炳輝（左）現身蕭煌奇聽歌會。（圖／記者吳雨婕攝） 蕭煌奇分享與李炳輝合作歌曲〈輝煌旅行社〉的契機，他認為李炳輝現在還在淡水街頭唱歌很辛苦，按照李炳輝的年紀，現階段應該要享清福了，「我也不想用捐款，來讓幫助他這件事結束，那我就帶著他到處去表演，而且我也跟廠商說不用加價，就用我的預算，撥給炳輝大哥，這樣是最好的方式，讓炳輝大哥一起表演。」 蕭煌奇透露，從9月開始就會讓李炳輝一起去表演，而且接下來還有尾牙場，接個10場、20場商演不在話下，「我能做的不多，所以我才寫了這樣的歌，以這樣回到正軌的方式，不希望他又要賣琴。」而之所以會有想要合作的想法，蕭煌奇提到是因為當年還沒出道時，李炳輝找他蕭煌奇帶領的樂團去伴奏，「人就是這樣，過去這麼好給我們機會，大家就互相。」此外，蕭煌奇還分享，李炳輝因為中風的關係，走路比較慢，其餘他的身體狀況都很好。 蕭煌奇透露找李炳輝合作的原因。（圖／記者吳雨婕攝） 談到錄〈輝煌旅行社〉的過程，蕭煌奇表示李炳輝的部分錄比較久，而且一開始對方還拒絕合作，但後來還是答應了，「真的是一句一句慢慢錄，把歌曲錄完，我自己在聽這個歌，聽到後面很感傷，自己可以做這件事，把炳輝大哥的聲音保留下來。」 更多FTNN新聞網報導 蕭煌奇狂開地獄梗！幫忙量視力 催李炳輝快一點被吐槽 魏如萱陷感情糾葛神隱！蕭煌奇揭她電台請假內幕 氣炸「想罵妳北七喔」 連晨翔剛升格人父！靠這東西重回18歲 蕭煌奇探班送奶瓶界愛馬仕祝賀