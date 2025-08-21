林千又南法千萬婚禮帳單曝光！住1晚28萬、鮮花舞台200萬 嗆酸民「心太狹隘」

林千又在南法舉辦浪漫婚禮，耗資超過千萬。（翻攝林千又IG） 林千又今年3月韓裔美籍老公Jeon登記結婚，近日在法國南部舉辦浪漫婚禮。然而，早前有媒體指稱，賓客必須自掏腰包支付旅費與住宿，林千又隨即發出4點聲明反擊，強調婚禮總花費超過千萬元，不可能出現「只請一餐」、虧待好友的狀況。她今（21日）再公開婚禮花費細節，表示在海外辦婚禮很累，但一切都很值得。 林千又今在IG公開「千萬帳單明細」，婚禮現場布置方面，舞台與走道耗資100萬、鮮花100萬、草皮20萬、酒水與小點20萬、燈光音效50萬、婚顧50萬，還安排小提琴演出花費12萬。她表示，當時夫妻預算只有500萬，「最後零零總總加起來狂砸預算看到不能再砸了，還是超過1000萬」。認為想要在法國辦婚禮真的要有心理準備，「但是一切都很值得」。 林千又發文，公開千萬婚禮的花費細節。（翻攝林千又IG） 林千又強調她與丈夫不是富豪，是努力工作、享受生活的夫妻。（翻攝林千又IG） 另外，婚宴晚餐每人餐費約新台幣1萬元，70位賓客吃得滿意；餐廳包場地費高達90萬元。加上歡迎晚宴、朋友相聚吃飯也花上快百萬，是菜單、名牌、座位表與相本也都親自設計。 她說：「很多人真的不知道在海外辦婚禮有多累」，更指出，法國、摩納哥的消費是台灣的5倍，認為向媒體爆料的人「自己沒能來亂講話，真的心太狹隘」。她強調：「認識我的人都知道我對人都很大方，花錢不經過大腦的我，在意友誼大過於錢。」 除了婚禮本身，住宿花費同樣驚人，這次她在五星級酒店Maybourne Riviera辦婚禮，可俯瞰蔚藍海岸，還擁有無邊際泳池。林千又透露，該飯店一晚房價28萬元，他們訂了6晚，光住宿就超過百萬。不過她說：「每天醒來都被這家飯店美到不想離開。」並在其中一則限動寫下：「我們不是富豪，是一對努力工作、享受生活的夫妻。」洋溢在新婚喜悅中。 更多鏡週刊報導 網酸「還好納豆沒娶你」！ 林千又回嗆：我老公博士、覺得娶我很幸運 林千又髮廊飆「你他X的」！店家5千字+監視畫面還原 目擊顧客：她態度超差 向太寵媳婦不手軟！郭碧婷想要4塊地「她二話不說全買」 暖喊：媳婦要的全給她