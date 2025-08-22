屁孩自學詐騙JJ、告五人、張學友歌迷！得手90萬全台逃亡…剩18元被上銬

記者洪正達／高雄報導 楊男表面上起來在徒步環島，實則邊走邊騙花光從歌迷的90萬元血汗錢。（圖／翻攝畫面） 高雄19歲楊姓男子高中畢業不學好，計畫徒步環島旅行期間將所需的旅費動起歪腦筋，誆騙林俊傑、告五人、張學友的歌迷自己有票，在讓對方將款項匯進民宿老闆的付費帳號中，一來一往間已成功騙取最少45人，得手金額90萬元，但他徒步600公里繞台一圈回到台南時，身上只剩下18元。 市刑大日前接獲多名被害人報案，皆指出在社群平臺購買演唱會門票，卻遲遲未收到票券，向對方要求退款時，竟發現自身帳戶遭列為警示帳戶才驚覺受騙；經彙整165反詐騙資料庫相關資訊後，初步清查全臺已有45名以上被害人，遭詐金額初估約90萬元。 當刑警將拘票放在眼前的當下，楊男身上只剩18元，最終只能買薯條飲料果腹。（圖／翻攝畫面） 經調查，楊男詐騙手法全靠「自學」，先在社群網站演唱會門票買賣專頁上張貼販售資訊，謊稱持有「張學友」、「林俊傑」、「告五人」、「BABY MONSTER」、「LE SSERAFIM」等知名藝人演唱會門票，藉此吸引被害人上鉤；為取信被害人，楊嫌更刻意引導買家使用「無卡提款」功能，讓對方誤以為無需將款項匯入他人帳戶即可完成交易，進而落入詐騙陷阱。 所謂「無卡提款」原為金融機構便利民眾提領現金之措施，僅需輸入預約代碼與認證碼，即可透過ATM免卡提款。楊嫌卻利用此漏洞，誘騙被害人提供提款資訊後，迅速前往自動櫃員機提領現金，待對方發現未收到票券時，贓款早已被提領一空。 專案小組經過徹查後，掌握到楊姓男子（19歲）真實身分及藏匿處所，隨即循線將他拘提到案，當場查扣作案用手機1支，全案依加重詐欺罪送辦，檢方認為他涉嫌重大，已向灣屏東地院聲請羈押禁見獲准。 楊男騙取歌迷的血汗錢，警方已依加重詐欺罪將他移送法辦，並羈押禁見獲准。（圖／翻攝畫面） 警方也說，在查緝過程中，楊嫌假藉正在進行徒步環島旅遊，實則規避警方調查，持續以贓款支付飯店住宿、交通及日常生活開銷，行蹤飄忽不定，彷彿電影《神鬼交鋒》現實版，以旅遊之名行詐騙逃亡之實，且落網時，仍有被害人與楊嫌聯繫購票，所幸及時查扣手機，成功阻斷後續詐騙行為；不過諷刺的是，楊嫌所騙來的錢幾乎已經花光，上銬當天，僅有一包薯條與一杯飲料果腹，身上僅剩18元，相當諷刺。 不良行為，請勿模仿！ 更多三立新聞網報導 51歲男遭槍擊爆頭！黑歷史曝光…助毒梟「黃鰭鮪藏毒」赴日接應失敗收場 恐怖巧合？「鴨頭」去年8月同時同地遭槍擊身亡 地方人士曝深層原因 監視畫面曝光！冷血槍手多槍擊殺51歲男 下秒跳上白色BMW逃逸 結怨數年家人還被威脅！他抓狂持槍擊斃「囝仔昌」外甥