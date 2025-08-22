「這集團」上半年營收創高，為何獲利卻縮水？下半年靠節慶旺季助攻

連鎖飯店集團寒舍餐旅（2739）昨（21）舉行法說會，公布2025年上半年營運成果，雖然合併營收達25.98億元、年增3.7%，改寫同期新高；但受全球股市震盪影響，金融資產評價出現未實現損失，稅後淨利僅0.97億元、年減超過8成，成為上半年帳面獲利的主要壓力來源。 觀察核心本業，寒舍上半年住房與餐飲表現亮眼。住房營收10.31億元、年增4.94%，餐飲營收15.06億元、年增2.5%，雙雙創下同期新高。 旗下台北喜來登、台北寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居4家主要酒店平均住房率達75%，平均客房收益（RevPAR）5,067元、年增6.2%。其中，台北喜來登、台北寒舍艾美的平均住房率分別升至78%與85%，均超越疫情前水準，房價表現也同步回升或突破2019年水準；而2022年開幕的寒居酒店則持續穩健成長。 從各館營收貢獻來看，台北喜來登仍是集團營收支柱，上半年占比達57%，其次為台北寒舍艾美28%，礁溪寒沐及寒居分別為10%與4%。至於轉投資的台北艾麗酒店，則以29.8%持股比例認列損益。 寒舍董事長蔡伯翰表示，未來將持續強化各品牌市場定位：台北喜來登與寒舍艾美鎖定外國商務客與萬豪會員，鞏固高端市場；自有品牌寒居透過OTA（線上旅行社）平台鎖定港、日及國旅自由行；礁溪寒沐則結合在地文化與奢華服務，鞏固國旅度假客群。 金融資產波動，對獲利造成多大影響？ 寒舍上半年營業利益1.96億元，年減逾6成。寒舍指出，若排除金融資產評價損失0.66億元，以及去年同期認列3.87億元收益的高基期因素，本業營業利益仍年增逾1成，顯示營運動能穩健。 同時也強調，自2024年第2季起已完全彌平疫情累積虧損，並在2024年度配發現金股利1元，展現穩健財務規劃。 下半年有哪些旺季與利多題材？ 展望下半年，隨著中秋、國慶、耶誕及跨年等節慶旺季，以及新增國定連假與ITF國際旅展挹注，寒舍預期住房與餐飲需求同步擴張。 餐飲部門規劃推出米其林客座、跨界聯名與節慶商品，營收動能可望進一步放大。 AI與會員經濟，能解決人力缺口與顧客經營嗎？ 另外，在人力缺口與成本壓力下，寒舍積極導入AI與智慧科技。台北喜來登已上線多語系AI客服，寒舍艾美與礁溪寒沐客房配置智能音箱，並導入清潔機器人輔助營運，提升效率並確保服務品質。 在會員經營方面，「寒舍生活App」上線4年已突破13萬會員，帶動品牌黏著度與回購動能。 如何降低通膨與關稅帶來的衝擊？ 面對通膨與關稅挑戰，寒舍透過集團統購降低成本，同時拓展餐飲零售商品，進入美式大賣場、連鎖超市與超商，逐步建立新的收入來源，提升品牌能見度與抗風險能力。 整體而言，雖然上半年金融資產評價影響帳面獲利，但本業表現穩健，下半年旺季與數位轉型助攻，寒舍對全年營運維持審慎樂觀，力拚再創新高。 重磅推出！《風傳媒》全新數位專題《解密報告》 本次主題《誰吃了光電大餅》將鏡頭對準這幾年快速蔓延的太陽能產業 獨家揭密你從未真正看清的光電發展弊端☛立即瀏覽