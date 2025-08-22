登山健走旅遊之巔！那米哥旅行社以無購物健走，打造健康、優質旅遊體驗

【記者張嘉誠／綜合報導】 深耕健康休閒領域的La new集團，看見消費者對優質旅遊的渴望，於2009年7月正式創立那米哥國際旅行社（Lamigo）。董事長劉保佑秉持「運動、休閒、健康」核心精神，決心打破傳統旅遊窠臼，喊出「參加那米哥旅遊，讓您安心、盡興、有尊嚴！」的企業宣言，主打全程零購物壓力的深度體驗，專為厭倦趕行程、被迫消費的旅客，開創全新旅遊模式。 ▲登上日本之巔，俯瞰壯麗山海，那一刻的感動，值得你親自走一回。2026富士山登頂之旅，誠摯邀請你一同出發！(圖／那米哥旅行社提供) 征服富士山巔！專業健走行程橫跨三大洲 那米哥的核心競爭力在於獨樹一幟的「登山健走旅遊」專業規劃。自2008年劉保佑董事長親率147人成功登頂富士山以來，至今已累積超過4,000人完成這項日本聖山挑戰，2024年更創下885人登頂紀錄！其健走版圖橫跨全球： 廣告 廣告 日本線：富士山登頂、世界遺產熊野古道、大井川鐵道健行 歐洲線：西班牙聖雅各之路、瑞士四大名峰巡禮、葡萄牙朝聖之路 中國線：九寨溝冬景、稻城亞丁秘境、南北疆秋季徒步 亞洲線：沙巴神山登頂、韓國森林療癒、汶萊、馬來西亞 ▲一生必走-絲綢之路，金秋胡楊南疆沙漠健走。(圖／那米哥旅行社提供) 沉浸式深度體驗 × 頂級品牌資源 打造三大無可取代優勢 那米哥的「登山健走旅遊」產品之所以深受40-65歲族群（女性占7成）信賴，關鍵在於： 一、 深度沉浸體驗：捨棄走馬看花，每個景點預留充足探索時間，讓旅客真正感受當地文化與自然壯麗。