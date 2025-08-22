世界怎麼追得上台灣 炒房過頭後遺症 美國人拋棄「買房夢」掀起租屋潮流

在美國，長期以來「擁有一棟房子」被視為實現「美國夢」的核心。然而，隨著房價與維護成本不斷攀升，越來越多年長族群選擇賣掉房子，轉而投入租屋市場。從經濟壓力到生活型態的轉變，這股趨勢正在重塑美國房地產版圖。 60歲的廣告創意總監菲莉帕．「皮帕」．懷特（Philippa "Pippa" White）正是這波變化的縮影。她曾在芝加哥擁有一棟獨棟住宅，並在那裡養育孩子超過二十年。隨著工作變動，她搬到亞特蘭大並選擇入住新建的租賃社區「Society Atlanta」。她形容這是人生的「文藝復興期」，因為從房東轉變為租客後，不僅減輕了沉重的房貸和維護壓力，還能將更多金錢和時間投入到旅行、陶藝和珠寶製作等熱情所在。 廣告 廣告 「我省下了不少錢。房子需要維修、繳稅、保險，壓力很大。現在沒有那些負擔，我覺得更自由。」懷特接受美國媒體訪問時這樣表示，「這是我人生另一個冒險的開始。」 經濟負擔驅動「賣屋改租」 數據顯示，選擇拋棄「買房夢」的不只是個別案例。根據美國消費者聯合會統計，2021年至2024年間，全美房產保險費平均每年上漲648美元；同時，全國房地產經紀人協會指出，房產稅平均占家庭收入中位數的4%，隨著房價攀升仍持續增加。對不少固定收入的55歲以上族群來說，維持房屋所需的財務壓力愈來愈沉重。 哈佛大學住房研究聯合中心的報告也顯示，55歲以上群體已占全美房屋翻修支出的50%，預計到2025年將提升至56%以上，意味著年長屋主面臨更龐大的維護成本。 管理Society Atlanta的房地產市場集團（Property Markets Group）企業發展資深總監布萊恩．科爾斯（Brian Koles）表示，近年來詢問租屋的55歲以上民眾明顯增加。與2020年相比，2025年的數字成長約70%，預計在未來5到10年內，這群人將占社區居民的20%。 「對許多年輕家庭來說，買房仍是傳統的美國夢。」科爾斯指出，「但對55歲以上的族群來說，現在出現了一個新的篇章。他們更重視財務彈性和生活品質，不想把資金綁在難以變現的房產上。」 他強調，對於這個年齡層，穩定已不再是最重要的選項，能夠依照生活變化隨時調整居住環境，反而更具吸引力。「與其背負龐大的貸款，他們寧願付租金，享受舒適的地段與現代化的設施。」 從「買房象徵」到「追求生活」 懷特在接受訪問時坦言，過去在大房子裡需要應付清掃、供暖和維修，如今住在一間簡單的一房公寓反而更能享受生活。她形容新公寓就像是「年輕人的退休社區」，讓她得以擁抱活力與自由。