台灣虎航路跑睽違5年回歸！11月底開跑 BOOM！怪物星人嗨唱

記者張沛嘉／綜合報導 台灣虎航路跑。（圖／享動行銷工作室提供） 台灣虎航（Tigerair Taiwan）暌違5年再度舉辦路跑活動「2025 tigerrun」，將在2025年11月29日在台北市大佳河濱公園盛大回歸！今年以全新主題 「山海聲浪 vibes」 重磅登場，結合路跑×音樂×國際旅行三大元素，讓參賽者在賽道上一次體驗運動熱血、音樂現場與全球風情的沉浸式感官旅程，廣邀所有跑友共襄盛舉！台灣虎航多年以來帶著大家遨遊各國，因此2025 tigerrun結合台灣虎航的航點特色，把你想去的地方，全部都結合進活動裡！ 2025 tigerrun將於2025年8月22日中午12:00開放網路報名，提供輕鬆3.5K與挑戰10K兩組賽程，總計2,900位名額，額滿截止。2025 tigerrun 回饋跑者，特別規劃「報名虎利」方案，所有參賽者皆可獲得報名費全額折抵的機票回饋金，讓報名更有價值，輕鬆享受運動與旅遊雙重樂趣。活動當天更將祭出100張台灣虎航指定航點來回免費機票「大Fun送」，秉持著「抽好、抽滿」的精神，讓每位跑者除了享受路跑的暢快，更有機會把夢想航程一起帶回家。另外，只要於2025年9月10日前完成報名並繳費，就有機會可以抽到超值早鳥禮，一起感受 2025 tigerrun煥然一新的台虎魅力。 沉浸式賽道設計：從山嵐到浪潮，用雙腳跨越世界 今年活動以「山海聲浪 vibes」為主題，將賽道化身為一趟沉浸式的環遊世界旅程。跑者將沿途穿越「國家主題音樂區」，每區皆以當地特色音樂營造專屬氛圍，從山嵐到浪潮，感受跨越國界的節奏律動。除了聽覺饗宴，補給站更精心準備各航點的代表美食，將異國風味化為賽道上的能量來源，讓參賽者在補水之餘，也能用味蕾完成一次旅行。不用出國，就能盡情感受台灣虎航航點的獨特魅力。 台灣虎航路跑，邀請BOOM！怪物星人。（圖／享動行銷工作室提供） 賽後不散場！山海市集