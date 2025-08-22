誆賣張學友等歌手門票詐騙! 男子"徒步環島"躲查緝

南部中心／綜合報導 環島旅行竟然變成嫌犯躲警察的方法，一名19歲嫌犯日前在網路上謊稱有張學友、告五人等歌手的演唱會門票，詐騙歌迷付款，警方鎖定他的行蹤，卻發現他利用徒步環島，四處藏匿，甚至用騙來的錢支付旅費，被警方逮捕時，身上花到只剩下18塊錢。 全台騙透透！誆賣演唱會門票 男子「徒步環島」躲查緝 嫌犯拿詐騙所得去環島，還寫下"19歲走路環島求贊助"。（圖／翻攝畫面） 男子趴在速食店的桌上睡覺，便衣員警上前，將他團團包圍。他是一名詐騙嫌犯，徒步環島，全台騙透透。身上帶著板子，寫19歲走路環島，但根本是19歲就做詐騙，這名楊姓嫌犯，日前在網路上謊稱，有張學友、林俊傑、告五人、還有韓國女團BABYMONSTER等歌手的演唱會門票，全台有45名歌迷因此付款，卻根本收不到票，嫌犯詐騙金額達90萬元。高市刑大偵二隊隊長黃錦富：「過程當中楊嫌竟以徒步環島的方式，來規避警方查緝，以旅遊之名行詐騙逃亡之實。」 全台騙透透！誆賣演唱會門票 男子「徒步環島」躲查緝 楊姓嫌犯在網路上謊稱有演唱會門票，全台有45名歌迷受騙。（圖／民視新聞） 楊姓嫌犯一路從台北出發，徒步環島到屏東參加恆春台灣祭，一路走一路騙，有騙到錢的時候，就能搭車休息，沒騙到錢就只能靠雙腳走，也靠詐騙所得支付旅費，把錢花光光。高市刑大偵二隊隊長黃錦富：「經查他身上僅剩18元，僅以一杯飲料、一包薯條來果腹。」把被害人的錢當成旅費，身上花到快沒錢，想要再走回台北，但家還回不了‧就已經被逮捕，遭法院裁定羈押，住進監牢裡。 原文出處：全台騙透透！誆賣演唱會門票 男子「徒步環島」躲查緝 更多民視新聞報導 桃園1機車騎士「逆向、闖紅燈、未禮讓行人」 無辜女童慘遭撞飛 溯源4層查緝喪屍菸彈 逮5藥頭破分裝場查扣依托咪酯菸油3000公克 風災後接連高溫，病媒蚊指數飆高，黃偉哲請民衆巡視住家環境，倒除積水別養蚊！