長榮航空XMaison Kitsuné全新過夜包！新開航線率先使用 機上新菜單公開

文／景點+ 張盈盈整理報導 長榮航空於台北漢來大飯店舉辦「長榮天際：風格與味蕾的旅行」全新服務用品暨餐點發表會，由長榮航空孫嘉明總經理主持，邀請Maison Kitsuné品牌總監Leyla Pursharifi，共同發表法日潮流品牌Maison Kitsuné的跨界合作，令人耳目一新的全套同款的過夜包、睡衣和拖鞋，將率先使用於今年10月3日開航的桃園—達拉斯航線。此外，孫嘉明總經理也與長榮空廚柯金成董事長共同宣布為桃園—紐約航線全艙等旅客，量身打造全新菜單，引領旅客體驗感官盛宴的享受。 長榮航空孫嘉明總經理表示，「2014年長榮航空成為台灣第一家提供商務艙旅客睡衣的航空公司，多年來備受好評，飛行不再只是一段移動的過程，而是融入生活中的分享與喜悅。在不斷創新求變的理念下，我們要跟大家分享長榮航空在品牌策略上的兩項重要進展，首先與Maison Kitsuné的合作，正是看中其獨特的品牌個性，巧妙融合了法式時尚與日式簡約的風格，強調跨文化、多元、年輕且融入生活趣味的特質，與長榮航空希望帶給全球旅客的體驗與感動不謀而合。 其次是除了備品外，長榮航空秉持對餐飲體驗的極致追求，攜手最強大的後盾「長榮空廚」設計全新的菜單，以其堅強的主廚陣容、多年的國際化經驗和航餐設計專業，嚴選全球各地頂級食材，為桃園—紐約全艙等的旅客量身打造新菜單，以滿足全球多元化旅客的需求。」 Maison Kitsuné品牌總監Ms. Leyla Pursharifi表示：「非常榮幸能與頂尖的領導品牌—長榮航空在台灣展開合作，這份肯定意義非凡，此次合作一拍即合，因為我們跟長榮航空都同樣熱衷追求卓越品質，希望能為消費者打造深刻難忘的美好體驗，實現跨越文化藩籬，匯聚人們的初心。 我們為長榮航空的尊榮旅客設計了專屬的過夜包、睡衣與拖鞋，每一件單品都傾注了我們的用心，設計風格講究優雅與實用兼具的美感，強調貼近生活的理念，希望旅客在旅程途中或結束後，都能長久珍藏使用。」 長榮航空與Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。和以往不同的是，長榮航空首次將過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質 rPET 布料製成，彰顯品牌獨特風格與細膩質感。睡衣共有三種尺寸可供選擇，滿足不同的旅客需求，更貼心安排於去、回程航班提供不同顏色的睡衣搭配拖鞋，讓每一趟旅程都充滿期待，體現時尚與舒適兼具的空中穿搭體驗。