文化幣暑期加碼倒數！13-15歲回饋更優惠 把握尾聲衝一波

今（114）年文化禮金自原先16-22歲每人1200點，擴大試辦13-15歲每人也可領600點，從元旦開放領用至今，總計領取人數已逾153萬人，領取率破74%，整體消費金額近11億元。文化部也在昨（21）日說明115年度預算時提到，13-15歲1200點文化幣已納入明年預算編列。文化部表示，暑假已近尾聲，除了持續性的文化幣優惠外，呼籲青少年朋友把握暑假期間特別推出的加碼優惠，包含結伴看國片送200點，以及博物館探險隊與夏日小旅行針對13-15歲1點送1點、16-22歲2點送1點，最高回饋600點的回饋，為暑假留下最好回憶，也繼續「賺」文化幣零用金。 文化部呼籲青少年朋友把握暑假期間特別推出的加碼優惠，於9月15日前結伴看國片享「結伴同行350點送200點」優惠。 文化部表示，文化幣自112年首先發放18-21歲、113年發放16-22歲青年，到今年試辦13-15歲，經分析，書店及出版業使用率仍然最高佔48%，依次為表演藝術及文化體驗約20%、流行音樂約14%，其中在獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位加持下，獨立書店佔整體消費比例達10%、青年席位賣出約3.4萬，佔整體表演藝術票券50%。文化部指出，文化禮金政策最終期盼向下扎根培養青年藝文素養，進而創造未來長期永續的文化消費市場。因此，文化部持續透過大數據分析，除了擴大宣傳提高領用率，更針對各產業提出有效的對應措施，期盼提供青年多樣選擇，並提升各產業的經濟規模。 在國片方面，從4月國片檔期密切推出時至9月15日前，特別加碼推出「結伴同行350點送200點」優惠。目前累計帶動國片消費市場約3000萬元，其中有約700個青年觀看國片超過3次以上，展現高度熱情。累積至今最受歡迎的前3部作品包含校園愛情喜劇《有病才會喜歡你》、恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》、校園愛情片《夏日最後的祕密》。接下來許多已造成熱烈討論的國片，如已成為知名IP的《角頭－鬥陣欸》、改編建中樂旗隊的熱血青春電影《進行曲》、臺灣影史首部以高鐵為題材的災難動作片《96分鐘》、剛獲紐約亞洲影展最佳劇情片獎的《我家的事》，以及橫跨臺灣山林與亞馬遜雨林的《我在荒野做了一場夢》，都相當適合青年結伴同行進電影院觀看。 文化幣「博物館探險隊」與「夏日小旅行」於9月30日前「13-15歲1點送1點」、「16-22歲2點送1點」。 至於瞄準13-15歲青年的「博物館探險隊」及「夏日小旅行」，特別考慮博物館對於國中年紀學生的容易親近性，以及遊程適合全家一起行動的特性，所以針對13-15歲青年在9月30日前推出2點送1點的加倍加碼回饋，16-22歲也享有使用1點送1點的優惠。活動至今在博物館任務型體驗活動的部分，果然13-15歲佔參與人數60%以上，最受歡迎的場館及活動包含國立傳統藝術中心、國立臺灣歷史博物館的實境任務「尋找棒球小鴨」、「AR仙怪歷險記」等。 「夏日小旅行」部分，最受歡迎的行程不意外的就是藍皮解憂號觀光列車，使用文化幣可直接享有600元優惠價（原價699元）。其他熱賣中的旅程路線，包含雄獅旅行社推出的重訪瑞芳礦山黃金歲月、漫遊三鶯藝術帶、探索六堆客家園區與水里蛇窯陶藝文化園區等，以及初來旅行社推出的走讀臺灣系列－茶金北埔客家、南投廣興紙寮、南投水里蛇窯等一日遊路線。 文化部提醒，除暑期活動外，全年度仍有「獨立書店購書2點送1點」、「表演藝術青年席位」、「消費滿200點抽文化幣」及「新朋友邀請碼」等優惠持續進行，尚未領取或尚有餘額的青年朋友，請把握暑假尾聲，善用文化幣解鎖全臺文化寶藏。