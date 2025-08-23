特朗普说芝加哥或将成为联邦干预的下一个目标；国防部长授权为军队配备武器

唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统表示，继华盛顿特区之后，美国主要城市之一芝加哥可能成为联邦当局打击犯罪的下一个目标。 总统表示，他认为国民警卫队可能会部署在芝加哥，也可能部署在纽约。 “完成这项工作后，我们将前往另一个地点，确保那里的安全。”特朗普星期五(8月22日)在椭圆形办公室表示。他称芝加哥“一片混乱”，并表示“这将是我们接下来的下一个目标。” 星期四，特朗普看望了响应其政府打击首都犯罪倡议的联邦和地方执法人员以及国民警卫队士兵，并对他们的工作表示赞赏。星期五，他进一步讨论了这项计划，国防部长也在同一天采取了行动。 五角大楼表示，美国国防部长皮特·海格塞斯(Pete Hegseth)签署了一项命令，授权目前在华盛顿巡逻的国民警卫队士兵在必要时携带武器。 国民警卫队最初是根据《第32条》的授权部署的。该条款允许国民警卫队支援执法工作并提供行政、后勤和战术支持，但不得直接参与执法或逮捕平民。 总统上个月签署了一项命令，将华盛顿的警察部队置于联邦政府的直接控制之下，并命令国民警卫队支持加强美国首都的执法力量。 美国司法部长帕姆·邦迪(Pam Bondi)星期五在X平台表示，自8月11日行动开始以来，已逮捕719人并缴获91支非法枪支。 国土安全部长克里斯蒂·诺姆(Kristi Noem)和内政部长道格·伯格姆(Secretary Doug Burgum)陪同总统一起看望了驻扎在华盛顿美国公园警察局阿纳卡斯蒂亚行动中心的执法人员和国民警卫队成员，总统还为他们准备了披萨和汉堡。 特朗普赞扬了所有支持其政府在华盛顿特区打击犯罪的人员，并告诉他们，他们在短短几天内就让首都恢复了安全。 “你们是胜利者，能和你们在一起我感到非常荣幸。我们会让华盛顿特区再次伟大。” “这就像一个完全不同的地方。”总统说道。他还说他接到了朋友们的电话，感谢他，并表示他们已经重新回到饭店用餐 。 目前尚不清楚部署将持续多久，但特朗普星期五晚些时候在白宫新闻发布会上表示：“如果有必要，我会宣布国家紧急状态，但我认为我不需要这么做。”