黃仁勳快閃來台拜訪魏哲家 駁斥中方H20後門說 【新唐人北京時間2025年08月22日訊】英偉達，台灣叫輝達，執行長黃仁勳，週五無預警現身台灣。這是他今年第三次訪問台灣。他在受訪時表示，這趟行程的主要目的，就是拜訪台積電董事長魏哲家，親自感謝他對下一世代晶片架構「Rubin」的全力協助。另外，中共網信辦今年七月底約談英偉達，討論H20晶片安全，引發外界關注，對此，黃仁勳重申，H20從來就不存在後門。 輕鬆穿著，T -shirt配黑色外套，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，無預警今年第三度訪台，私人專機上午抵達松山機場，距離上次COMPUTEX來台不到三個月，究竟是什麼風把他吹來的？ 輝達執行長黃仁勳：「我們擁有一個名為Rubin的下一代架構，它非常先進，我們現在已經向台積電 (TSMC) 投片了六款全新晶片。包括新的 CPU、新的 GPU、新的可擴展 MV-Link 交換器、新的網路晶片、新的網路交換器以及我們的矽光子處理器。所有這些晶片現在都在台積電的晶圓廠生產。我來這裡是為了感謝，所有為我辛勤工作的運營人員，所以我來這裡實際上只是為了和他們的領袖（魏哲家）共進晚餐，並感謝他們。」 黃仁勳先是抵達文華東方酒店，並透露接下來將前往新竹，與台積電董事長魏哲家見面，討論輝達下一世代Rubin晶片。尤其市場傳出，美國政府曾考慮入股台積電，他表示。 黃仁勳：「我認為台積電是人類歷史上最偉大的公司之一，任何想買台積電股票的人都是非常聰明的人。」 晶片獲准出口中國市場，外界關注H20出貨狀況，黃仁勳也再度強調。 黃仁勳：「H20晶片，我們非常感謝美國政府，也就是川普政府，批准我們向中國出口H20，最近中國對我們的晶片中的一些安全後門提出了一些質疑。我們已經非常明確地聲明，H20晶片沒有安全後門。沒有這種東西。從來沒有安全後門。沒有這種東西，從來沒有。」 輝達在台灣新總部進度，黃仁勳也表示目前正和政府溝通，希望市府可以可以盡快處理所有相關問題，讓輝達可以早日動工。此次黃仁勳再度炫風訪台，晚間用餐後就將離開台灣返抵美國。 新唐人亞太電視池千里、林鈺唐、沈唯同綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/22/a104013538.html