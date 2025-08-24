【新聞直擊】美國移民風暴 誰能留 誰要走？ 【新唐人北京時間2025年08月23日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊——美國新鮮報，我是宇亭。 美國的移民政策，正迎來歷史性巨變。川普二度入主白宮後，這次矛頭不僅對準非法移民，還直指學生簽、工作簽，甚至綠卡持有人。國務院強調「持續審查」，任何一條違法記錄，甚至網絡上的反美言論，都可能讓你失去留美資格。而這還只是開始？移民新規背後，到底是守護國安，還是收緊自由？ 下面咱們就來詳細拆解。 【美移民「大審查」：5500萬人的十字路口】 最新消息爆出，美國國務院，開始對任何持有美國簽證的移民，進行背景安全審查，如果被發現有「逾期居留、犯罪活動、威脅公共安全、參與任何形式的恐怖活動，或向恐怖組織提供支持的跡象」，那他們在美國的居留許可，將被吊銷，如果人在美國，則將面臨被驅逐出境。 此前，華府已經加強審查，對申請美國簽證，包括申請工作簽、學生簽證，以及居留權，甚至申請入籍的外國人，都將進行背景審查，了解是否有「反美立場」，或者與恐怖主義有關聯。針對在社群媒體上的言論，有意申請美國簽證的人，特別是F/M/J類簽證，也就是學生學者相關的簽證，領事官有權要求申請者，出示在社群媒體上的發言。為了方便審查，也有權要求這些申請人，將所有社交媒體帳戶的隱私設置，設定為「公開」，並且USCIS也就是美國移民局，還授權移民官，「擴大」對社交媒體的審查，以及對反美活動的評估。 看來以後，那些在網絡上詆毀美國的小粉紅們，申請美國簽證可能更困難了。 美國國務院強還硬還表態，所有美國簽證持有者，都必須接受「持續的審查」，來確定是否犯下了可以被驅逐出境的罪行。國務院表示，會審查所有可用信息，包括執法或移民記錄，或簽證簽發後才發現的，任何表明可能不符合簽證資格的信息。 川普2.0移民政策的幾大核心 美國政府對所有「簽證持有人」，進行背景的安全審查，還只是川普的最新行動之一。川普在今年1月上任後，立即簽署一項行政令，要求美國在簽證發放過程中「必須保持警惕」，以確保獲准入境美國的非公民，沒有損害美國人或國家利益的意圖。」而根據我們的觀察，川普2.0的移民政策，可以說是有三大核心，一是針對犯罪的非法移民；二是針對潛伏在美國的間諜；三是保護美國就業，同時留住高端的海外人才。 下面我們就來盤點，川普2.0在「移民政策」方面的極大核心變化。 旅行禁令： 首先是旅行禁令。接續川普第一任期的飛行禁令，今年6月4日，川普簽署總統公告（presidential proclamation），禁止12個國家的公民入境美國，包括阿富汗、緬甸等。另外，還有7個國家的公民，在入境美國時將受到一定限制，川普指，限制的力道，取決於威脅的嚴重程度。這些措施和川普在第一任內，對個別穆斯林國家發出的旅行禁令類似。 另外，國務院宣布，從8月20日開始，針對高逾期滯留風險國家的B-1（商務簽）和B-2（旅遊簽）的申請人，領事官員將收取5000美元～1.5萬美元不等的簽證保證金（visa bonds）。如果逾期滯留保證金就會被沒收，合法離境者則會獲得全額退款。 學生簽：