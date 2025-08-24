一週經濟回顧：哈佛的墮落 【新唐人北京時間2025年08月24日訊】美國高校等同中央黨校？俄烏和平談判開啟 但要達到目標還任重道遠；泡泡馬特的拉布布玩偶熱賣；北京五星級豪華酒店擺地攤。 開場白：哈佛的墮落 觀眾朋友們大家好，歡迎收看一週經濟回顧節目，我是東方。 川普上任後不久，就跟一個獨裁機構卯上了，這是一個獨裁機構，敵視美國價值觀，一邊利用利用在美國獲取的財富，一邊又幫助中共的新疆種族滅絕行為，這個機構就是哈佛大學。 一般意義上，人們都認為高等教育是美國傲視群雄的底氣，是全球人才趨之若鶩的目的地，而作為美國歷史最悠久的高等學府——哈佛大學，更是一塊瑰寶。然而，跟絕大多數其它頂尖大學一樣，哈佛也成為全球左翼勢力的保護網絡，利用在象牙塔內進行研究為掩護，拒絕就校園仇恨行為進行審查，同時又協助像中共這樣的美國的敵人。 美國國務院報告說，包括哈佛在內的美國頂尖大學對中共資金上癮，這導致學校在處理校園事件時做出不良決定，如忽視反共抗議。此外，哈佛肯尼迪學院被戲稱為「中共黨校」，因為它培訓了許多中共官員和精英的子女。薄熙來的兒子薄瓜瓜，儘管學術成績平庸，卻被哈佛錄取，習近平的女兒習明澤曾在哈佛就讀，這些紅色貴族後代進哈佛是憑本事麼？哈佛大學的中國學生學者聯合會被指控為中共代理，對校園異見者進行監視和攻擊。一名學生抗議中國駐美大使演講時，被中學生聯成員襲擊，但學校沒有懲罰襲擊者，反而稱其行為「可以理解」。 美國大學在人工智能和科學領域有近40%的頂級研究人員是中國出身，許多人通過「千人計劃」被中共招募，導致技術外流。哈佛與中共控制的學校合作，旨在培訓下一代中共領導人，這被視為滲透行為。最近的一次是今年，哈佛選擇一名與中國綠色發展基金會相關的中國學生作為畢業演講者，這個基金會與中共有密切聯繫，其父親是高級官員。 哈佛大學約30%的學生是外國人。在哥倫比亞大學，這一比例接近40%。美國頂尖大學從政府獲得數十億美元的資助和稅收減免，卻每年錄取越來越少的美國人。美國的頂尖大學，越來越少的錄取美國精英，越來越多錄取對手國家的學生。 川普政府已經作出回擊，用取消聯邦補助的手段威脅，迫使一些大學繳納罰款，比如哥倫比亞大學、布朗大學等學，但這些做法遠遠不夠，因為一來這些罰款對這些大學來說不算什麼，更重要的是，這些大學只不過作出了下不為例的模糊承諾，只要川普一卸任就故伎重演。 而一個更好的方法是：大幅減少在美國大學註冊的中國籍學生人數，尤其是那些學習技術的學生。如今中美正在進行人工智能競賽，臉書母公司，Meta的首席人工智能官汪滔就說，人工智能的進步速度可能要求「我們必須防止我們的機密流向對手，並且需要鎖定實驗室」，而成千上萬的中國留學生正在這些實驗室中工作和學習。 去年，美國接待了110萬國際學生，其中25%來自中國。2022年，科學博士學位當中的40%是外國人。在人工智能領域，美國機構頂級研究人員中近40%是中國出身。北京通過「千人計劃」積極招募在美國受教育和工作的研究人員。美國不會替伊朗培養核物理專家，不會替俄羅斯培養彈道工程師，為什麼毫不介意為中共培養人工智能專家呢，當然也不只是人工智能，各技術領域的研究者都有。 美國的大學喜歡中國留學生，因為中國留學生有錢，支付高額的留學生學費，還有來自中國背景的研究經費。要制裁這些見錢眼開的大學，罰款是不夠的，一個最直接的手段就是限制簽證，這是聯邦政府權力。拒絕為中共黨員及其子女發放學生簽證，拒絕國防七子人員入境美國，禁止中國公民進入國家實驗室。 反對者會說，學術是需要交流的，需要接納更多中國學生，通過文化交流傳播自由。這是一個美好的想法，但與當今中國的現實不符。王滬寧就留學過密歇根大學和加州大學伯克利分校，也就是在那段時間他變得更激進，那些在哈佛鍍金的中共黨員，他們回國後促進中國向自由民主的轉型了麼？正好相反，美國倒是被滲透和轉型了。 這是今天的開場白。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/24/a104013996.html