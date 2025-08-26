貝克漢一家乘坐高價遊艇遊意大利 次子曬度假照 【新唐人北京時間2025年08月25日訊】當地24日，英國前足球明星大衛‧貝克漢（David Beckham）的第三個兒子克魯茲‧貝克漢（Cruz Beckham）在社群平台上放上了他與全家上週度假時的照片，他們乘坐高價遊艇在意大利愜意的享受出遊的樂趣。 50歲的大衛‧貝克漢和他51歲的妻子維多利亞（Victoria Beckham）上週去了意大利度假，據《每日郵報》《JustJared》報導，貝克漢夫婦帶著他們心愛的二兒子羅密歐‧貝克漢（Romeo Beckham）和小兒子克魯茲‧貝克漢（Cruz Beckham）、小女兒哈潑‧七‧貝克漢（Harper Seven Beckham）以及克魯茲的女友傑基‧阿波斯特爾（Jackie Apostel）一同前往。 據報導，他們一家三口乘坐價值1,600萬英鎊的超級遊艇首次出現在法國東南部城市聖特羅佩斯，之後航行到意大利繼續度假，並於在岸邊的露天餐廳Lo Scoglio用餐。 在貝克漢一家中，維多利亞最先分享了他們歐洲之旅的照片（點這看照片）以及克魯茲彈奏吉他的影片（點這看影片）。可以看到貝克漢夫婦相當恩愛，哈潑還擁抱了父親，他們在法國聖特羅佩海岸附近的地中海度假，乘坐遊艇度過了愉快的一天。 克魯茲週日在社群媒體Instagram（IG）上發布了一張照片，照片中他身穿藍色泳褲，坐在遊艇後方，旁邊是身穿黑色泳褲的貝克漢。他們的照片在網路上被熱傳。另外的照片中還有一段克魯茲端著一盤披薩走向桌子的影片、一張他和女友的合照以及一張他和二哥羅密歐做意大利麵的照片。 貝克漢的26歲大兒子布魯克林‧貝克漢（Brooklyn Beckham）並沒有參加這次旅行，因為布魯克林與父母之間有一些家庭矛盾。《衛報》《每日郵報》報導，在5月貝克漢生日時，布魯克林和他30歲的妻子妮寇拉‧佩茲‧貝克漢（Nicola Peltz Beckham）並沒有參加一家人的慶祝活動。