范冰冰遭封殺7年 受封拿督連換三套大馬服裝 【新唐人北京時間2025年08月27日訊】7年前因稅務風波遭封殺的大陸女星范冰冰，8月24獲馬六甲州元首敦莫哈末阿里封拿督勛銜。當天，她連換3套大馬設計師的服裝，出席受封儀式。 據馬媒《星洲日報》報導，范冰冰24日早上8時抵達馬六甲州政府大廈，出席馬六甲州元首敦莫哈末阿里華誕冊封典禮。她身穿典雅的淡綠色馬來傳統服裝，頭戴長紗絲巾，在經紀人陪同下進入禮堂貴賓室。 值得關注的是，范冰冰當天一連換上三套融入馬來風格的服裝亮相。她在冊封典禮上所穿的服飾出自本地知名設計師Melinda Looi之手；晚宴環節則選擇由FIZIWOO設計的禮服；在酒店活動中，她則身著DanieLeslie旗下品牌「君帝傲」服裝。（點看照片） 現年43歲的范冰冰去年5月受邀擔任馬六甲旅遊年親善大使，同年6月她現身馬六甲進行了為期4天的宣傳活動，所到之處吸引大批人潮，展現超高人氣。 報導指，在范冰冰出任馬六甲旅遊年親善大使後，「馬六甲×范冰冰」微信點擊量更在三日內突破15億次，中國遊客人數從2023年的204,818人飆升至2024年底的664,687人，大馬官方認為，范冰冰成功帶旺了大馬古城的旅遊經濟。 范冰冰因2018年被踢爆「陰陽合同」捲入稅務風波，被罰款逾8.8億人民幣後免於刑事處罰，演藝事業跌入谷底。已有7年沒在國內拍戲的她，近年往外發展，不斷嘗試國際合作，除了登上戛納和釜山影展，客串外語片和韓劇，去年還與大馬導演張吉安合作，在《地母》（Mother Bhumi）中飾演農婦一角。 前不久頻頻在香港露面的范冰冰，被指早已正式取得「新香港人」身分，目前住月租65萬港幣的半山豪宅。 范冰冰此次受訪時表示，能夠穿上三位大馬設計師的作品出席受封儀式，讓她感受到馬來西亞滿滿的熱情。她感謝馬六甲給予她榮譽，並坦言十分開心。她還透露，將於9月份再次回到馬六甲工作。 典禮後，范冰冰在小紅書上曬出照片時寫道：「這次又收穫了沉甸甸的馬來西亞元首授勳的『名譽拿督』獎章，也得到了極大的鼓舞與認可。謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裡真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事……加油吧️️️，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路。」 范冰冰獲封拿督的照片曝光後，有大馬網民質疑「請問這個外國人有什麼貢獻」「拉低拿督的含金量」「花了多少銀子買的」。不過，不少粉絲都大讚范冰冰優雅，並留言恭喜。 （轉自大紀元/責任編輯：葉萍） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/27/a104014764.html