香港豪宅虧逾六成拋售 深圳富豪曾狂言瞧不上李嘉誠 【新唐人北京時間2025年08月30日訊】香港山頂一套豪宅折價逾六成拋售的消息，突然把深圳富豪陳紅天推到了媒體的聚光燈下，他的創業經歷和百億商業帝國的沉浮也被媒體大曝光。他曾坐擁350億身家，還曾創辦了一個頂級俱樂部，甚至曾經狂言「瞧不上」李嘉誠。 香港山頂歌賦山道15號經歷兩年招標後，最終在近日以7.9億港元成交，與房主9年前買入時的21億港元的價格相比，貶值了13.1億港元，虧損幅度達62.4%，創下香港住宅史上最大虧損紀錄。 消息一經見報，中港房地產圈立即炸了鍋，陳紅天這個近兩年已悄然退出公衆視綫的深圳房產大佬成為關注焦點。 綜合中港媒體的報導及互聯網上公開的資料，陳紅天1959年出生於廣東佛山一個知識分子家庭。在上個世紀七十年代中共發起所謂「上山下鄉」的政治運動期間，陳紅天曾在魚苗場務幹活三年。八十年代他回到城市，在業餘體校當過乒乓球教練，還在職業中學當過老師。 深圳開始進行「改革開放」試點後，陳紅天看準機會辭掉教職，從佛山去深圳創業。從經營服裝布料的進出口業務起步，經過6年打拚，在深圳的服裝外貿行業賺到了人生的第一桶金。 1990年陳紅天移民香港，並投資創辦了祥祺集團，正式進軍地產行業。祥祺集團陸續開發了一些住宅、公寓、酒店，逐漸在深圳地產圈有了名氣。 在發展房地產事業的同時，陳紅天不斷求學，從1997年到2008年的11年間，先後拿到了澳大利亞梅鐸大學的MBA學位，及對外經濟貿易大學香港博士班的經濟學博士學位。 擁有了國際化視野的陳紅天從2003年開始多元化布局，逐步構築起一個以祥祺為核心，涉及地產、實業、貿易、物業運營、酒店管理乃至股權投資等多個領域的商業帝國，陳紅天家族在東南亞國家甚至還擁有大片礦產蘊藏豐富的礦區。 祥祺集團在深圳和香港都設立了公司總部，各自分管國內或境外的投資。2013年祥祺集團成了華南城主要投資者之一，其商業版圖進一步擴大。 2015年至2017年，陳紅天進入了瘋狂「炒樓」的擴張模式。先後收購了號稱「武漢第一高樓」的民生銀行大廈，位於福田的證券大廈，深圳的金湖文化中心、亞洲商業大廈，上海的亞盛大廈，香港的會德豐紅磡商廈東座、Canada Square大樓、傲璇豪宅、山頂豪宅，以及英國倫敦的金絲雀碼頭地標寫字樓5 Churchill Place等物業。 在聚集巨大財富的過程中，陳紅天曾在深圳組建了「同心俱樂部」，他自任這個俱樂部的主席，馬化騰、王傳福、王衛等一眾大佬任常務副主席，入會門檻是身價10個億以上的企業家。高峰時期，這個俱樂部擁有149名會員，企業資產總額超過4萬億元。 陳紅天的名氣雖然比不上恆大的許家印和萬達的王健林等大佬，但他當年卻是中國地產界有名的「狂人」。他曾寫了一篇題爲「誰是野蠻人」的文章，對王石一頓批判，「陳紅天怒懟王石」當時曾上了網絡熱搜榜。2022年他又在大灣區傑出青年頒獎典禮上狂言：李嘉誠先生在我們身邊算不了什麼，身家也好，企業規模也好，其實長和系的市值才不到2000億，算不了什麼，別捧太高。 敢於懟名人的陳紅天，在2022年登上了「胡潤全球房地產企業家榜」中國大陸第13位，巔峰時期的身家一度高達355億元人民幣。 然後，隨著中國房地產行業整體走向衰退，陳紅天的資產價值開始持續縮水，之前依賴銀行融資高槓桿擴張留下的隱患逐漸暴露出來。 2023年5月底，祥祺集團曾發布聲明稱，由於多筆大額應收帳款被臨時悔約，以及內地業務辦理遇到障礙，公司面臨「階段性現金流問題」。同一年，祥祺集團旗下在香港的三項物業因按揭貸款違約被銀行「接管」，涉及金額約60億港元，其中就包括山頂歌賦山道15號那棟豪宅。