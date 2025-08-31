九三閱兵席位曝光 習身邊一個被通緝 一個被制裁 【新唐人北京時間2025年08月31日訊】中共將在9月3日舉行閱兵，出席閱兵式的外國領導人席位曝光，在中共黨魁習近平左右兩邊的外國領導人，分別是普京和金正恩，這兩人一個被國際通緝，一個被國際制裁。 俄羅斯克里姆林宮公布，總統普京將以主賓的身分出席中共九三閱兵，屆時他將坐在習近平的右邊，而朝鮮領導人金正恩則會坐在習的左邊。 克里姆林宮外交政策助理烏沙8月29日表示，普京將從8月31日至9月3日訪問中國大陸，首先將出席在天津舉行的上海合作組織峰會，之後前往北京。 俄羅斯官方稱，普京將在北京與習近平舉行會談，並出席九三閱兵，但普京與朝鮮領導人金正恩的會晤尚未確認。 中共此次閱兵以紀念抗日戰爭的名義舉行，但出席閱兵的多名外國領袖受到國際制裁，頗有諷刺意味。 在這些外國人中，因發動俄烏戰爭而受到國際通緝的普京，出席閱兵時將坐在習近平的右邊。國際刑事法院（ICC）2023年對普京發出了逮捕令，指控其犯下戰爭罪行，包括烏克蘭兒童被非法遣送至俄羅斯。 坐在習近平左邊的金正恩，則因烏俄戰爭和擁核計劃遭到通緝和國際制裁。朝鮮自2006年實施核試驗之後，持續受到聯合國安全理事會、美國和韓國制裁，朝鮮的金融、金屬、能源進出口和勞動力流動等都受到限制。 除了普京和金正恩之外，此次出席中共閱兵的其他一些外國領導人，也有幾人受到國際制裁。 有「歐洲最後獨裁者」之稱的白俄羅斯總統盧卡申科，因違反人權、選舉舞弊及協助俄羅斯侵略烏克蘭等原因，受到美國及歐盟制裁，同時也被新西蘭和日本列入黑名單。 緬甸代理總統敏昂來2017年以陸軍司令身分發動軍事政變，推翻了由前國務資政昂山素姬領導的全國民主聯盟政府。 敏昂來因為發動政變以及對緬甸羅興亞人的暴力壓迫，受到美國和歐盟制裁，對敏昂來及家人等下達旅行、金融禁令，並凍結其資產。 中共官方稱，此次閱兵有26名外國國家元首和政府首腦應邀出席。但官方公布的名單顯示，西方發達國家元首集體缺席，引發海外網民譏諷：「一個發達國家沒有。」「朝鮮都排到第二了，可見根本沒啥人來。」「一邊舉辦反侵略戰爭的活動，另一邊卻在支持侵略者······真是精神分裂。」 時事評論員李林一對大紀元表示，十年前北京同一性質的閱兵，當時還有一些歐洲國家領導人參加，今年連一個都沒有，韓國總統也沒來，主要應該是因為在俄烏戰爭的立場影響，以及在美中之間站隊。「一方面是中共和西方越行越遠，另一方面極權的中俄朝伊領導人同場閱兵，應該引起熱愛和平的國際社會人士警惕」。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/31/a104015833.html