【時事金掃描】以軍團滅胡塞内閣高層 重慶大學城標語驚世界 【新唐人北京時間2025年08月31日訊】歡迎收看《時事金掃描》。我是金然。 中東出大事了，以色列又幹了件震驚世界的事兒，一次高速實施的突襲把也門胡塞武裝内閣高官一鍋端了！過程就像是部好萊塢電影，一顆鑽地彈可能成為中東局勢的轉折點。 自從以哈戰爭開始，也門的胡塞武裝就不斷挑釁以色列，一會發顆導彈，一會放過去一群攻擊無人機，還封鎖紅海航道，搞得全球航運雞飛狗跳。但胡塞武裝似乎忘了，以色列人是那種「念念不忘必有回響」的性格，以色列週四突然搞出個大的，讓胡塞武裝現在哭都來不及了。 胡塞内閣被一鍋端 以軍鑽地彈一彈銷魂 8月28日清晨，以色列國防軍發動代號「幸運之滴」的打擊行動。據以色列媒體報導，這次行動出動了多架F-35隱形戰機，從以色列本土起飛，穿越紅海，直撲也門首都薩那。目標直指胡塞的一處隱蔽的軍事指揮中心——位於薩那西部的一組建築群。 為什麼叫「幸運之滴」？據內部人士透露，以色列軍事情報局在長期不間斷地立體監控下，抓住了一個千載難逢的好「機會」——以色列政府得到準確消息，胡塞武裝高層領導人居然正在聚往一處要開會！ 都有誰呢？包括胡塞政府總理拉哈維、國防部長阿提菲、總參謀長加哈里，還有另外十位部長級高官。以色列人自己都驚住了，這是天上掉餡兒餅啊，但他們知道這次會議時間不會很長，必須馬上行動，於是從内塔尼亞胡批准下令，到確定行動方案再到戰機起飛，在極短時間内一氣呵成，胡塞武裝的頭目們絕沒有想到，這次會議成了他們的最後相聚。 這裡不得不提一下以色列情報部門的兩個監控基地發揮了決定性作用。在紅海的另一邊，與也門隔海相望的達赫拉克群島，以色列擁有一個情報監控基地，正面對也門海岸。 在哪裡呢？這裡是也門，紅海對面的這個島，而在附近陸地海拔3,000米的山上以色列特設了一個居高臨下的雷達監視網，專門用來監測胡塞武裝的動向，據說，這次以色列能精準確認胡塞高層的會議，是綜合了内部特工、衛星監測、無人機偵察，而這個高山和海島情報站的及時信息起到了最終一錘定音的關鍵作用。 當以軍的F-35戰機帶著美製鑽地彈起飛的時候，從以色列到也門首都薩那，雖然距離1,800公里，但胡塞十幾位高官的最終命運已經被確定了。 這個在薩那附近的會議還沒開完，以色列的鑽地彈已經精準落下。其結果就是，以色列時報和歐洲媒體，甚至包括反胡塞的兩家也門媒體都確認：胡塞政府總理拉哈維、國防部長阿提菲、總參謀長加哈里都被斬首。其它在場的十位部長級高官也生死不明。來看看讓胡塞眾高官一發銷魂的那顆鑽地彈爆炸時的情景，注意看在第一次爆炸後50多秒時又發生了二次大爆炸，不知是不是以軍又追加了一顆鑽地彈。 要知道胡塞總理拉哈維去年剛上台，是胡塞的行政首腦，負責內閣運作；國防部長是胡塞軍事行動的核心，負責指揮每次對以色列的攻擊行動。而這位總參謀長則是胡塞的陸軍首領。據以色列評估，這次轟炸讓整個胡塞內閣都完了，斬首行動等於讓胡塞武裝群龍無首。 伊朗防空系統如虛設 胡塞發言人也被幹掉？ 一提到胡塞武裝，在中文圈最有名的其實並不是上面提到的那三位高官，而是胡塞的戰狼發言人薩里，難怪外傳他曾在中共石家莊陸軍學院進修，每次看到他出來，總感覺是看到了中共發言人，這傢伙時不時會出來一本正經地宣稱胡塞又獲得了某個「勝利」，不過，這次他可能會消停了，有中東媒體透露，薩里也在那個軍事會議中被鑽地彈一鍋端了。 有人可能奇怪，不是說伊朗給了胡塞整套的防空系統嗎？別忘了，以色列戰機之前轟炸伊朗的時候都如入無人之境，伊朗給胡塞的防空系統對以軍來說基本就是個擺設，根本擋不住以軍隱形戰機和電子戰的聯手攻勢。以軍這次不只是打擊了胡塞武裝開軍事會議的建築群，還同時轟炸了包括總統府附近的軍營、兩座發電廠和一個燃料庫。 中國曾經是塊神奇的土地，中共在1949年建政後，就把它變成了個神奇的高壓鍋。幾十年過後，鍋裡能生存下來的就剩下低眉順眼不同粗細的韭菜了。但偶爾也會冒出個把大寫的人，三年前有個彭立發，三年後的今天，再次出現了一個敢站著發聲並且振聾發聵的人。