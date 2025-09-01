金正恩疑乘專列赴北京 中國部分列車停運 【新唐人北京時間2025年09月01日訊】朝鮮領導人金正恩疑似於9月1日乘坐專列前往北京，目前，丹東至北京的列車已停運。還有網友8月31日拍到，火車頭牽引朝鮮鐵路篷車跨過鴨綠江上的中朝邊境大橋。這些跡象似乎都與金正恩出行的安保措施有關。 中共官方鐵路票務系統「12306」顯示，9月1日至2日，由遼寧省丹東市前往北京的列車已暫停發售。該列車原定每日晚間6時18分自丹東出發，次日上午8時抵達北京。 此外，位於丹東市的中聯酒店近日已停止接受外國人訂房，該酒店可俯瞰丹東跨鴨綠江至新義州的中朝邊境大橋。 與此同時，有中國網友8月31日拍到，火車頭牽引著朝鮮鐵路篷車通過這座中朝邊境大橋。 上述異常跡象引發外界猜測，認為這可能與金正恩乘坐專列前往北京有關。 丹東至北京的距離一般道路約800公里，高速列車則約1000公里，而金正恩專列的平均時速約50至60公里，需要16至20小時才能到達北京。金正恩需在9月1日乘坐專列出發，才能在中共閱兵前一天（2日）到達北京。 根據俄羅斯官方公布的消息，9月3日閱兵活動當天，俄羅斯總統普京坐在中共黨魁習近平的右邊，金正恩則坐在習的左邊。普京與金正恩，一個受到國際通緝，一個受到國際制裁，中共當局這樣的席位安排引發輿論嘲諷。 在此之前，金正恩曾經四次訪華，2018年和2019年均是乘坐專列赴京，2018年改乘專機「蒼鷹一號」。但近些年金正恩出行都沒有乘坐專機，外界推測他此次赴北京乘專列出行的可能性較大。 前朝鮮官員、現韓國統一部特別顧問高英煥曾表示，朝鮮獨裁政權從金日成開始，就擔心飛機會被擊落，一直乘坐火車出行，其子金正日和孫子金正恩也繼承了這一習慣。 他還透露，金正恩坐火車出行，不僅是害怕坐飛機被擊落，還有其它原因。「他（金正恩）的飛機老舊了，一直沒得到好好維護。萬一出事的話，在空中就玩完了」。 高英煥說，金氏家族非常怕死，專列不僅防彈，還搭載了地對空導彈，以防遭到空襲。 據媒體此前報導，金正恩外出時極其謹慎，因害怕遭暗殺，他通常不乘坐飛機，而是坐在全副武裝的防彈火車裡緩慢前行，並且攜帶大量保鏢隨行。 2023年9月，金正恩會晤普京，他的專列行駛了將近四天才抵達俄羅斯。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 相關推薦：九三閱兵席位曝光 習身邊一個被通緝 一個被制裁 本文網址: