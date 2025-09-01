重慶「投影革命」震撼網絡 事件主角戚洪發聲 【新唐人北京時間2025年09月01日訊】近日，重慶大學城驚現巨幅「反共」標語投影，打出「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」等口號。此舉震撼網絡。上週日（8月31日），行動發起者戚洪首度接受媒體採訪，講述內情。 8月29日晚上10點左右，在重慶大學城熙街一棟大樓外牆驚現巨幅反共標語投影。全程持續50多分鐘，吸引不少路人駐足觀看，消息迅速在網上發酵。 標語寫著：「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」「起來吧不願意做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」等。 中共警方花了大約一個小時才確認投影光源，並看到當事人給警察留下的一封勸善信。 信中寫道：「首先聲明，我不屬於任何組織，之所以走到這一步，也是無可奈何。誰願意顛沛流離有好日子不過呢？請不要為難無關人員，共產黨在這片土地上的罪惡罄竹難書，請儘量不要助紂為虐。」 目前，行動發起者戚洪與家人已身在英國。北京時間8月31日上午，他首次接受媒體採訪，在YouTube頻道「不明白」播客與主持人對話，講述內情。 戚洪在節目中提到，有一天到天安門遊玩時，被當成法輪功學員給抓起來了，雖然後來證實他不是，還是在收容所被關了二十多天。期間他遭到毒打、猥褻。他也看到有人被放出來時已經被整瘋了。 戚洪透露，他受到「北京四通橋勇士」彭立發與「白紙運動」年輕人啟發，也想用自身的方式吐露心聲：呼籲人們追求民主自由。從今年7月起，他構想過許多方案，包括用無人機撒傳單，最後決定借鑑之前的反共抗爭者柴松的做法，將標語投影到外牆的方式。 至於留給警察的信，他表示，寫信是臨時起意，希望像一顆種子，有一天能喚醒警察們的良知。 戚洪說，做這件事情沒有跟家裡人商量。在這一巨幅投影8月29日出現前，他20日走出酒店，21日帶著妻子和兩個女兒抵達英國，並以遠程方式操作投影。 戚洪說，事情發生後有警察去重慶老家找母親，自己的哥哥和一些親人似乎也有被約談，他對親戚感到很抱歉，但認為總要有人去傳播火種。 新唐人電視台記者趙鳳華綜合報導 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/08/31/a104015964.html