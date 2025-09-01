重慶反共標語事件 當事人戚洪講述事件始末 【新唐人北京時間2025年08月31日訊】中共9.3閱兵前夕，8月29日晚，重慶大學城出現「推翻共產黨」的投影標語，引起海內外關注。事後，當事人戚洪接受採訪，講述了實施這次行動的始末。 8月30日，YouTube頻道「不明白播客」主持人袁莉與戚洪進行對談，時長約1個半小時。戚洪因為出於安全原因不便露面，但透露自己與家人現在都在英國。 戚洪在節目中介紹說，他今年43歲，出生在重慶一個偏遠山村，因為家裡經濟條件不好，16歲就輟學，在廣東東莞、北京打工生活。 他談到在北京的一段不幸遭遇。2006年他剛到北京不久，在天安門廣場閒逛時被中共警察非法抓捕，「把我當法輪功給抓起來了」。 警方經過詢問，確認他不是法輪功，但仍把關進北京昌平的一個收容所裡，關押了二十多天後遣返回重慶老家，當時他只有19歲。 經過多年的打拚，戚洪在北京買房買車，結婚生子。他表示，自己一直在追尋心靈的自由，他經常在朋友圈呼籲大家追求民主與自由，要有獨立思考的能力。 戚洪說，他一直深受2022年四通橋事件，以及「白紙運動」的啟發，「我也想用自己的方式，呼籲大家去反抗、去爭取自由」。 今年7月，他開始計劃抗議行動，並構想了許多方案，包括用無人機撒傳單等，後來決定借鑒反共義士柴松的作法，用投影將標語投到外牆的方式反抗中共暴政。柴松2023年在山東濟南萬達廣場大樓牆外投影「打倒共產黨、打倒習近平」的標語，引發輿論熱議。 戚洪最終選擇在重慶大學城熙街進行投影行動，因為周邊有許多大學，他認為大學生需要引導，「這就像種子一樣，總有一天他會覺醒」。之後他購買了設備、儀器實施了這一計劃。 8月29日晚投影成功後，中共警方搜查到投影發布地點時，發現早已人去樓空。戚洪表示，自己和家人20日已離開中國，21日抵達英國，他是以遠程方式操作投影。 他坦言，決定啟動投影的那天，還是有點緊張，因為不知道能不能成功，並且「要面對龐大的暴力機構還是會害怕緊張」。 戚洪還在實施投影的酒店房間內留下了一封信，向中共警方喊話，「共產黨在這片土地上犯下的罪惡，罄竹難書。請儘量不要助紂為虐。也許你現在是受益者，我相信大多數人往上三代甚至是一代，沒有不受到共產黨的迫害，只是中國人太健忘了，自從蘇共在這片土地上以來，甚至奪取政權以來，3年一大運動，10年一小運動，讓多少人家破人亡，受盡迫害，他們除了謊言還有什麼，他們就是法西斯」。 他在節目中表示，這封信是臨時起意寫的，希望能喚醒這些中共警察的良知。 8月29日晚投影完成後，戚洪在海外社交平台報平安，並披露在中國國內的母親和家人在家中遭到警察詢問。戚洪分享的視頻截圖顯示，時間是8月30日下午，地點疑似中國南方一個山村。 他還透露，自己在重慶的親戚以及鄉下的哥哥都被警方帶走，電腦和書刊全部被沒收。 戚洪在節目中表示，自己還沒有做好對未來的計劃，但是現在出來了、自由了。許多網友在留言區向戚洪致敬，稱他為勇士，提醒他注意安全。 （責任編輯：唐穎） 相關推薦：重慶投屏勇士分享設備及經驗