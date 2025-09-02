以色列空袭炸死也门胡塞武装政府总理

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)宣布，以色列国防军(IDF)在也门首都萨那“清除”了胡塞恐怖组织政府的大部分人员。 以色列军方表示，胡塞武装总理艾哈迈德·拉哈维(Ahmed al-Rahawi)及其他多名政府和军方高级官员在以色列8月28日对萨那的袭击中被击毙。 以色列国防军称，此次空袭打击了胡塞恐怖政权用于部署武力、军事扩张以及推进针对以色列恐怖行动的高级官员所使用的设施。 此次袭击发生在胡塞武装向以色列发射一枚弹道导弹三天之后。据以色列军方称，这是伊朗支持的胡塞武装自2023年以来首次向以色列发射集束炸弹。 内塔尼亚胡在星期天的内阁会议上表示：“这只是打击萨那高层的开始，我们会找到他们所有人。” 胡塞组织(又称“真主卫士运动”)证实拉哈维被击毙，并任命穆罕默德·穆夫塔赫(Mohammed Muftah)为看守总理。该组织星期一(9月1日)还为在以色列空袭中遇害的官员举行了葬礼。 胡塞武装控制的萨巴通讯社称，与拉哈维一同遇害的还包括外交部长、司法与人权部长、经济部长、农业部长、渔业与水资源部长、能源与水利部长、文化与旅游部长、社会事务与劳工部长、新闻部长，以及青年与体育部长。 胡塞武装持续向以色列发射导弹和无人机，并在红海袭击船只，声称此举是“声援巴勒斯坦人”。 以色列和美国已对胡塞武装在也门的目标进行报复性打击。 今年早些时候，美国政府将胡塞武装列为外国恐怖组织。美国国务院表示，胡塞武装受到伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅的支持，自2023年以来已数十次次向美国海军军舰开火。 国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)当时表示，这一措施向伊朗支持的胡塞恐怖分子发出了“强有力且明确的信号”。 他在社交平台X上发帖说：“这些针对美国舰艇和全球航运的袭击必须停止，我们会追究你们的责任。我们会保护我们的人民和航行自由。” 国务院还表示，这些袭击危及在中东服役的美国男女军人，威胁美国平民和人员的安全，危害美国最亲密的地区伙伴，以及全球海上贸易的稳定。 英国海事贸易行动办公室(UKMTO)星期天称，红海上一艘船只的船员报告称，一枚不明弹体在其船只附近落入海中并伴随巨响。该机构表示，所有船员均安全，船只继续航行。 冲突背景 在经历多年冲突和内战后，胡塞叛军于2014年控制了萨那，迫使得到国际承认的也门政府南迁至港口城市亚丁运作。