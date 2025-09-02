北京閱兵前四川現異象 雲層詭異 萬鳥齊飛（視頻） 【新唐人北京時間2025年09月02日訊】中共9·3閱兵前夕，四川多地異象頻出，成都、德陽出現罕見的詭異雲層，綿竹市夜空中萬鳥齊飛，黑壓壓的一片，市民驚呼：「太嚇人！」 中國社交平台流出多個視頻，8月31日傍晚，四川綿竹網友拍到，中心廣場三星街出現異常多的飛鳥，天空中黑壓壓的一片。 拍攝視頻的女子驚呼：「哦，麻丫丫的，這是啥情況哦？」 9月1日晚上，綿竹中心廣場的空中仍有大量飛鳥。有市民拍攝視頻說：「哦，這個鳥看的嚇人，這個鳥。」 綿竹持續出現異常多多飛鳥，引發關注。網友紛紛表示：「這是什麼鳥啊！這麼多。」 「小鳥亂飛，有啥事要發生。」「注意安全。」 還有網友示警，萬鳥齊飛的異常現象可能預示會有地震發生：「我奶奶說零八年地震的時候，那天下午也是這個情形。」 「大地震之前的預兆。」 「是不是要有地震了，剛刷到有人說四川要注意地震，晚上穿衣服睡覺。」 「四川德陽地震雲已現，一星期以內注意安全。」 「趕緊跑，天災預警。」 有網友發布視頻，8月29日下午6點左右，四川成都、德陽等地天空出現詭異的雲層，一道一道的雲，像溝壑一樣，異常古怪。 評論區有網友留言稱：「2008年四川地震的時候，我們天津就出現過這樣的雲，整個天空都是梯雲。」 一位重慶網友表示：「今天（8月29日）下了班去老釣位釣魚！水底一直冒泡泡！很多，很密！以前沒有的！剛開始以為底下有很多魚！結果魚獲和以前差不多。」 一位網友在成都拍到德陽方向天空中有詭異的雲，懷疑是地震雲，「這怕不是地震雲吧。」 值得一提的是，8月29日晚，重慶大學城的一棟大樓外牆出現「推翻共產黨暴政」「沒有共產黨才有新中國」等反共標語，引發關注。 當晚10點左右，重慶大學城熙街一棟大樓的外牆出現大型投影標語，寫道「沒有共產黨才有新中國，自由不是恩賜要去奪回」「起來吧不願做奴隸的人們，起來反抗奪回自己的權利」「打倒紅色法西斯，推翻共產黨暴政」「不要謊言要真相，不要奴役要自由，暴政共產黨下台」，全程持續了超過50分鐘，直到當地警方在一處酒店房間找到投影設備。