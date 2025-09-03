北京閱兵長安街戒嚴 進出市中心交通幾乎癱瘓 【新唐人北京時間2025年09月03日訊】9月3日，中共閱兵在北京天安門廣場舉行。當局如臨大敵，在天安門周邊區域內高度戒嚴，封路封道，被指勞民傷財。 中共官媒報導，這場活動於3日上午9點舉行，時間大約持續70分鐘。有知情者爆料，北京長安街上已實施戒嚴，並停了很多120救護車。 中共閱兵前夕，北京氣氛異常緊張，長安街安保升級，到處是持槍的武警和特警，並設立安檢點，對路人搜包檢查，地鐵內都是牽著警犬的警察和士兵巡邏，層層設崗，高壓管控讓民眾極為不滿。 據BBC報導，隨著閱兵日臨近，城市變得愈發安靜。部分辦公大樓入口已安裝機場級安檢掃描器。所有無人機被全面禁飛，國際記者也被上門「關照」，有些人甚至被多次拜訪，以確保他們「收到訊息」。 為防止抗議活動，立交橋與天橋的出入口全天候駐有警衛，其中一些人身穿軍裝。 中共閱兵指揮部官員稱：「總體原則是盡可能不打擾市民生活。」 報導說，對於住在北京的人來說，閱兵已經顛覆了日常生活。每週夜間的排練期間，坦克在街道上行駛的聲音清晰可聞，整齊的步伐聲也遠遠傳到閱兵路線之外。 住在通往天安門廣場的長安街沿線的居民被告知不要走上陽台，以確保排練能在保密狀態下進行。閱兵路線沿線的學校、企業與飯店將在接下來的兩天內關閉。多條道路改道與地鐵線路停運，幾乎癱瘓了進出市中心的交通。 香港《星島日報》報導，出席活動的記者3日凌晨3:45要在新聞中心旁的中華世紀壇接受安檢，之後統一乘坐大巴前往天安門廣場。由於北京部分道路今起已交通管控，不少記者選擇在新聞中心附近的預定酒店入住，也有人乾脆在通宵開放並提供茶歇的新聞中心過夜。 報導說，大會安檢嚴密，記者需攜帶身分證、本次活動記者證及票證「三證」齊備方可參加活動，各類可聯網的攝像設備以及充電寶等，則要提前報備，並到新聞中心查驗貼標籤。充電寶要求具有3C標識，且不超過1.6萬mAh。活動現場禁用無線和藍牙功能。 香港《明報》9月3日報導，「我們公司已經發了通知，要求大家這三天都居家辦公。」由於工作地點在受閱部隊將會通過的國貿，白領珊珊說，基於交通管控，公司要求大家不用到公司上班。 公主墳一帶有兩個大型商場2日晚提前收店，職員稱商場門前是閱兵必經之路，4日下午後就會恢復正常。 一名在前門西河沿街「住了一輩子」的長者在家門口悠閒地抽著菸說，已提前買好吃的，這幾天不宜外出。 （記者李恩真綜合報導/責任編輯：范銘） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/09/03/a104016557.html