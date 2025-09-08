【分析】为何澳联储九月可能不降息

Credit: RBA 截至7月份的12个月中，月度消费者物价指数（CPI）上涨了2.8%。 经济学者邓欣分析认为，这有可能意味着澳联储不会在九月的会议中决定降息。（点击音频收听详细采访） 澳大利亚统计局（ABS）周三报告称，截至7月份的12个月中，月度消费者物价指数（CPI）上涨了2.8%，高于截至6月份的1.9%。 澳大利亚统计局表示，在通胀连续数月回落之后，这标志着自2024年7月以来的最高年度通胀率。 月度通胀数据涨幅超过许多经济学家的预期，导致人们对澳大利亚储备银行（RBA）在下次会议上是否会继续下调官方现金利率，还是将其维持在3.6%的水平，存在争议。 澳大利亚统计局将通胀率上涨的主要原因归因于电价飙升。截至7月份的12个月中，电价上涨了13.1%，而截至6月份的12个月中则下降了6.3%。 另外，南澳大学商学院高级讲师邓欣分析认为，由于适逢学生假期，旅游方面的支出也大为增长，推高了CPI。 邓欣说：“9月份的澳联储会议很有可能决定不降息，11月份是否降息则需要看到时的季度数字。” READ MORE 降息后 我们如何与银行谈判更有利的房贷利息 邓欣还认为，最近的一波房价上涨是因为房子供不应求，人们是否在此时入市要根据个人实际情况，而不应该因为最近的几次降息就匆忙进入房市。 点击音频收听详细采访 本节目为嘉宾观点 欢迎下载应用程序SBS Audio，订阅Mandarin。您也可以通过YouTube、Apple Podcasts、Spotify等平台随时收听SBS普通话音频内容。请在YouTube、X、Instagram、微博和微信平台关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。