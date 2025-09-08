澳洲移民系统面临审查 该如何“修复”？

File image of students on their mobile phones Source: AAP 澳大利亚联邦政府近日宣布今年移民人数上限与去年的保持一致，此举引发广泛讨论。 在这一持续讨论中，一位专家建议通过调整技术移民与背包客之间的比例，可能会带来改变。 反对党领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）周日在ABC的一档节目中表示，政府管理下的移民体系“一团糟”，澳大利亚的总移民人数给就业、基础设施和公共服务带来了压力。 政府上周宣布将移民人数上限维持在去年的水平也就是18.5万人，并会继续优先考虑技术移民，这引起了各方对移民政策的讨论。 在周一发布的一项研究中，澳大利亚国立大学移民中心主任加姆伦（Alan Gamlen）表示，必须解决移民根本性问题，一个需要首先注意的问题就是大部分技术性劳动力的增长由临时移民推动。 他说：“现行移民政策未能认识到这类移民的关键作用。”这类移民包括打工度假者、学生和背包客。 “例如背包客通常被认为只从事酒店服务或农场的劳动工作，但实际上许多人也从事技能性工作。对学生和打工度假者的误解掩盖了他们对澳大利亚技术工种领域的实际贡献。” READ