2025悉尼马拉松盛况 澳洲经济学者李薇博士认为，澳洲一直致力于申请申办国际大型体育赛事，为澳洲领先的体育科技研究找到了市场，对这个领域的推动作用巨大。（点击音频收听详细采访） 8月31日，悉尼举办了悉尼马拉松赛事，这是悉尼马拉松正式成为世界第七大马拉松赛事的第一次比赛，参赛人数为3.5万人，观众达到30多万人。 新州政府网站去年就预测，悉尼竞标成为世界第七大马拉松赛事主办城市，未来十年将为新南威尔士州的游客经济带来高达3亿澳元的收益。 2025 悉尼马拉松盛况 新南威尔士州旅游局估计，到2027年，游客经济支出将增至2600万澳元，届时将有3.78万名本地和国际跑者参赛。 就业和旅游部长约翰·格雷厄姆此前（John Graham）表示："成为世界马拉松大满贯赛事不仅意味着悉尼马拉松能够跻身东京、波士顿、伦敦、柏林、芝加哥和纽约六大赛事之列，还能提升其声望。更重要的是，悉尼马拉松将成为全球跑者梦寐以求的城市，并为新南威尔士州带来持续的旅游和经济发展。" 悉尼大学商学院高级讲师李薇博士认为，2025悉尼马拉松10年内为新州带来3亿澳元收入为"保守估计"。 她认为，澳洲一直致力于申请申办国际大型体育赛事，其带来的收益除了游客经济，还为澳洲领先的体育科技研究找到了市场，对这个领域的推动作用巨大。 与此同时，李薇博士说："包括悉尼马拉松在内的世界七大满贯赛事以类似众筹的方式为慈善事业筹得了大笔资金。" 点击音频收听详细采访 本节目仅为嘉宾观点 悉尼大学高级讲师 李薇博士