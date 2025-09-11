撣封塵：中共九三閱兵撒了一個「彌天大謊」

中共九三閱兵搞了一組空中梯隊，空中梯隊之一，是三架直升機分別懸掛一個條幅，其中一個條幅寫的是「人民必勝」。如果說，抗日戰爭「准漢奸」中共「紀念抗戰」是對抗戰歷史的侮辱，那麼，「人民必勝」這四個字，無疑是對中國人民第N次的欺騙。 我們知道，中共的國號稱為「中華人民共和國」；中共的政府大門新華門影壁標語是「為人民服務」；中共的政府機關、公共機構、黨媒喉舌大多冠以「人民」之名。所以，對中共而言，「人民」這塊招牌的含金量是不言而喻的。儘管這塊招牌曾經被8964的坦克碾得稀碎，儘管中國人民受不起中共的「抬舉」，用「屁民」「韭菜」甚至「屌絲」與中共切割，然而，剛剛結束的九三閱兵，中共又故伎重演，而且這回是真的把人民用直升機捧上了天——撒了一個彌天大謊。 那麼，中共到底是怎樣對待中國人民的呢？讓我們透過如下四個內容板塊，來一看究竟。 「人民軍隊」在人命關天時按兵不動 2008年5月12日下午2點28分，四川汶川縣發生了八級大地震，震中距成都約93公里，當地的對外聯絡全部中斷。大地震的黃金救生時間是72小時，也就是三天時間，即從5月12日下午2點28分到5月15日下午2點28分。 汶川地震後，溫家寶第一時間趕到災區，指示搶救生命是救災工作的「重中之重」，下死命令打通通往汶川的道路，但是軍隊行動遲緩、甚至不動，理由是天氣不好。溫家寶怒摔電話，說：「我不管，是人民養活了你們，你們看著辦！」結果，軍隊還是按兵不動。 在此，有必要特別說明一下，溫家寶為什麼能第一個趕赴災區呢？事實上，汶川地震前，中國地震專家對此次地震做出的相當準確的預報。但時值北京奧運前，中共當局為保奧運前的所謂政治穩定，沒有公布消息。但身為中共總理的溫家寶心知肚明，料定大震十有八九在所難免。所以，他提前命令西郊機場的專機隨時待命，地震發生後第一時間起飛。這就是溫家寶能夠第一個抵達汶川的原因。據說，溫家寶抵達汶川的時間比四川省官員都早。 地震發生後兩天半過去了，據中共官媒報導，到5月15日凌晨，到達震中汶川的軍隊還不到2,000人。而且是赤手空拳去的，沒帶任何救援工具。民眾怒罵：「難道你們是去收屍嗎！」江澤民派系就是這樣手段讓胡錦濤難堪，而置汶川人民生命於不顧。 而後，江澤民鐵桿親信時任軍委副主席郭伯雄去了四川，但他拒不服從抗震總指揮溫家寶的調度，而是自立軍隊抗震指揮部，擅自下達命令，致使胡錦濤親自趕到成都為溫家寶撐腰。 汶川地震後，當年年底，中共軍委總參謀長陳炳德在黨媒發文《憶汶川大地震救災的日子》。文中第一次透露，在汶川地震發生後的72小時黃金時間內，胡錦濤、溫家寶無法調動軍隊赴災區進行救援，在震後的3天時間裡，軍方的一切行動都要經過「軍委首長」江澤民的批准。 時政評論員李林一表示，胡錦濤當年親自下令調直昇飛機進災區，很可能由於他在軍中被江派架空，其下屬根本不聽他的話、不調兵前往災區，因此胡錦濤不得不親自上陣。 2016年9月，《胡錦濤文選》出版發行。書中首次揭示了汶川地震發生後，中共軍隊因江澤民與胡錦濤之間的明爭暗鬥，軍隊按兵不動，錯失黃金救援時間，造成汶川人民重大傷亡的事實。 《胡錦濤文選》披露，由於災區道路中斷，救援人員進不去。知道這個消息後，「我命令成都軍區十三集團軍陸航二團的兩架直升機進去，了解災情，看看怎麼往裡運送需要的救災物資。我又命令十三集團軍、武警三十八師，加上武警總隊，大概有五千人，徒步前進，迅速趕赴災區。」 後來的事實表明，胡錦濤的這個命令的命運是「命令不出中南海」。 據中共官方後來公布的數字，汶川大地震造成68,712人遇難，17,921人失蹤，374,643人受傷。但民間普遍質疑這個數字的真實性，認為實際傷亡人數要比官方公布的數字多得多。 前有中共當局為保奧運穩定，而隱瞞震情而製造的「三分天災，七分人禍」；後有江派與胡溫高層內鬥，而錯失72小時黃金救援時間的「草菅人命」。於是，汶川人民成了中共的犧牲品。 「人民警察」毆打人民致孕婦流產 2010年11月，「公道網的博客」博主楊樹民發布獨家消息：「安徽淮南一公安局長開警車攜妻兒聚眾打人並致其中一28歲孕婦流產」，並配以現場圖片及受害人的申訴材料。隨後東方法制網等紛紛轉載博文，並指「安徽淮南驚現全國最狠公安局長」。 「公道網的博客」的消息說，2010年10月2日，淮南市潘集區公安局局長朱銀章及妻子鄭岩、兒子朱皓，夥同淮南市公安局交警支隊周欣等人，開警車到淮南金地海頓酒店吃飯喝酒。在酒店門口被從酒店出來的市民謝月兒一家的車「擋了路」，便撒野動粗。 據謝月兒介紹事發前的情況是這樣的：10月2日下午2點許，他們一家人吃完飯後準備乘車回家。其丈夫侯振開車在酒店門口接人上車，這時候車後一輛牌號為「皖O-D0288」的黑色警車不停催促他們快走。「因為我們同行的還有一位70多歲的老人上車不方便，就對後面的警車說，稍微再等一下。」