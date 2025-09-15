2025慕尼黑车展上的“中国主场”：从产品出口到生态出海

21世纪经济报道记者 易思琳 报道 作为欧洲两大顶流车展之一，慕尼黑车展向来被视为德国车企的主场。 不过，在刚刚落下帷幕的2025慕尼黑车展上，中国企业的参展阵容不仅规模更大、声势更猛，甚至在一定程度上“反客为主”，成为本届慕尼黑车展最受关注的群体。 实际上，近些年来，无论是巴黎车展还是慕尼黑车展，中国品牌的存在感都在持续增强。 据德国汽车工业协会数据显示，本届慕尼黑车展共有748家展商参展，其中中国展商达116家，几乎占据海外参展商总数的三分之一，成为参展企业数量最多的海外国家。从整车品牌到核心供应链，中国力量正在系统性地登上欧洲舞台。 “今年慕尼黑车展的中国参展商数量比2023年多40%。”德国汽车工业协会的部门主管扬·赫克曼表示，“中国车企不仅回来了，而且比以往任何时候都更加活跃。” 发新车、亮技术，中国车企在欧洲市场“打明牌” 2025慕尼黑车展上，阿维塔、长安集团、东风柳汽、广汽、红旗、问界、零跑、比亚迪、奇瑞等中国整车品牌悉数登场。 这次，中国车企不再是“配角”，而是带着全球首秀、欧洲定价、本地化交付等核心动作，成为本届慕尼黑车展的“主角团”。 具体来看，比亚迪展出海豹06 DM-i插电混动旅行车、海豚冲浪、元 UP、海狮 7等多款新车，以及高端品牌腾势旗下的腾势 Z9GT，并重点展示其 “兆瓦闪充” 技术。该技术于今年3月在国内发布，号称 “5分钟补能400 公里”，已率先应用于汉L、唐L