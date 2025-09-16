雷佳音出任“南非旅游形象大使”，邂逅彩虹之国的野性浪漫

“南非旅游形象大使”雷佳音（南非旅游局供图） 南方财经 21世纪经济报道记者 郑青亭 北京报道 9月9日，南非旅游局2025年中国旅业路演首站在北京举行，正式宣布中国演员雷佳音出任“南非旅游形象大使”。 据悉，由雷佳音参与拍摄的南非主题纪录片及系列宣传内容，已通过社交媒体、线下活动等多渠道全面推广。多家旅行社迅速响应，正积极设计并推出“雷佳音同款探索线路”，目前已收获显著的市场咨询量，预计将成为2025年中国游客赴南非旅游的代表性产品之一。 南非共和国驻华大使馆临时代办巴仕迪（南非旅游局供图） 南非共和国驻华大使馆临时代办巴仕迪在致辞中并表示：“南非将旅游业视为推动经济增长与创造就业的关键力量。近年来，中南两国旅游合作稳步推进，中国始终是南非极为重视的客源市场。我们欣慰地看到，两国航空联通性正不断增强，为人员往来和经贸合作奠定了坚实基础。南非致力于继续深化与中国在旅游投资、产品开发和文化交流领域的伙伴关系，共同开启两国旅游合作的新篇章。” “中国一直是我们旅游产业和对外贸易往来最重要的市场之一。”巴仕迪指出，中国国际航空公司最近宣布将增加中国与南非之间直飞航班的班次，这将进一步促进两国之间的经贸往来和文旅交流。期待南非国家航空公司很快重新开通直飞中国的航线。南非将继续专注于在中国推广深度主题游、定制化高质量旅游以及文化交流活动。 2025年11月，G20峰会将于南非约翰内斯堡举办——这是G20首次落地非洲，也体现了南非作为非洲第一大经济体在国际舞台上日益提升的影响力。这一盛会不仅将深化中南在多领域的合作，也为南非旅游带来全球性的曝光与机遇。 南非旅游局亚洲、澳洲及中东区域总经理高彬礼（南非旅游局供图） 南非旅游局亚洲、澳洲及中东区域总经理高彬礼在致辞中表示：“中国是南非旅游最关键的战略客源市场之一。伴随‘可信赖旅行社计划 (TTOS)’的深化落实，中国游客赴南非旅游复苏态势显著。2024年上半年中国游客数量已恢复至2019年同期的45%，2025年我们有望实现进一步跨越。我们也期待借即将于南非约翰内斯堡举办的G20峰会这一历史性机遇，进一步提升两国在旅游、文化和经贸领域的联动。” 今年2月，南非内政部推出TTOS“可信赖旅行社计划”，旨在通过授信旅行社为游客提供签证申请快速通道，3日内即可出签。据悉，该计划迄今已处理逾1万份签证申请。目前，第二阶段TTOS旅行社申请已结束，获批授信的中国旅行社有19家。TTOS有效消除了签证申请材料繁琐、签证申请时间长等障碍，为中国游客南非签证申请提供了极大便利。