鸿蒙智行补上“旅行车”拼图，华为资源导入加速

21世纪经济报道记者 焦文娟 杭州报道 继SUV和轿车之后，鸿蒙智行终于将触角伸向了中国市场较冷门的品类——旅行车。 9月16日，鸿蒙智行与北汽合作的第二款车型享界S9T正式亮相。新车共推出4款车型，售价区间30.98万~36.98万元。根据鸿蒙智行披露的数据，享界S9T上市1小时大定突破5000辆。 为了保证交付，北汽透露，目前享界工厂已达到每两分钟下线一台新车的生产节奏。 而对鸿蒙智行来说，享界S9T不仅补全了鸿蒙智行全品类布局的一块空白，更试图重新激活一个在中国市场尚未真正爆发过的细分市场。 选择旅行车作为突破口的逻辑看似矛盾却充满机会：一方面，中国旅行车市场规模是真正的小众市场，目前畅销的车型仅有蔚来ET5T；另一方面，正是这种未被充分竞争的市场，给了科技赋能最大的改造空间。 颇具意味的是，同一天上汽奥迪也推出了AUDI品牌首款旅行车E5 Sportback。两家车企同时押注旅行车赛道，这也意味着小众赛道也并不是蓝海。 华为的底气来自技术降维。享界S9T首发搭载ADS4.0智能驾驶系统，9月21日即可交付。“我们的目标把每一个界都打造成六边形战士。”华为常务董事、终端BG董事长余承东说。 补上“旅行车”拼图，鸿蒙备战产品大年 今年是鸿蒙智行的产品大年，目前，鸿蒙智行已经推出了问界M9、享界S9增程、问界新M5 Ultra、问界M8、全新智界R7和S7以及尊界S800等新车，布局20万元到百万级市场，覆盖轿车、行政轿车及SUV车型。加上本月下旬即将上市的尚界H5和全新问界M7，鸿蒙智行旗下全系品牌已经实现改款或新车上市。 （发布会现场，21世纪经济报道记者 焦文娟/摄） 但在过去很长一段时间，旅行车在鸿蒙智行产品图谱中是一片空白。旅行车需要兼顾轿车的驾驶质感与经济性，以及SUV的装载能力。过去，从市场需求挖掘到最终产品定义，具备技术先发优势的欧美燃油车品牌主导了这一细分市场的发展。 这一点，从旅行车至今仍被广泛称为“瓦罐车”（即英文“Wagon”的音译）便可窥见其影响。沃尔沃在1953年推出了杜埃特 (Duett)车型，成为现代旅行车雏形。 但在中国市场，旅行车长期陷入认知困境：比空间不如SUV直观，比价格又因进口身份居高不下。传统旅行车往往比同平台轿车贵5万元以上，却始终难以突破小众圈层。自2023年6月上市以来，蔚来ET5T下线车辆已经达到10万辆。而根据赛力斯披露的数据，问界新M7系列2024年全年交付近20万辆。