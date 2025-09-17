商务部：将出台涉及住宿业、铁路与旅游融合发展等系列政策文件

21世纪经济报道记者周慧 北京报道 9月17日，国新办举行新闻发布会，介绍扩大服务消费有关政策措施，商务部、国家发改委、文旅部、中国人民银行四部门相关负责人出席发布会。此前的9月16日，《关于扩大服务消费的若干政策措施》公开发布。 商务部副部长盛秋平在发布会上介绍，要坚持对外开放和对内放开相结合。《政策措施》一方面围绕对外开放“做加法”，提出“推动互联网、文化等领域有序开放，扩大电信、医疗、教育等领域开放试点，支持将更多服务消费领域纳入《鼓励外商投资产业目录》”，提出“持续优化外国人来华签证政策和通讯、住宿、支付等便利化措施，培育面向国际的医疗、会展等市场”等措施。 另一方面，又针对对内放开“做减法”，提出“放宽中高端医疗、休闲度假等领域市场限制，减少限制性措施，吸引更多外商投资、民营资本进入”。通过对外开放、对内放开，吸引更多优质服务消费资源进入，解决供给侧优质服务短缺问题，激发经营主体活力，提高服务供给质量和效率。 商务部服务贸易和商贸服务业司司长孔德军在国新办发布会上透露，接下来还会出台住宿业高质量发展、铁路与旅游融合发展等一系列政策文件，形成政策“组合拳”。初步统计，围绕建立服务消费“1+N”政策体系，相关部门目前已经出台了30多项政策文件。 发布会现场 拍摄/周慧 孔德军还表示，服务消费一头连着经济、一头连着民生，具有消费频次高、乘数效应强、增长可持续等方面特点，下一步，商务部将从六个方面发力，促进服务消费高质量发展。 第一，抓政策。今年以来，商务部会同相关部门出台了增开银发旅游列车、家政服务消费扩容升级、促进健康消费、服务消费提质惠民等政策文件，还有服务消费与养老再贷款、服务业经营主体贷款贴息和个人消费贷款贴息等政策，这些政策社会反响都很好。 第二，抓场景。好的消费场景，能够为消费者提供情绪价值，带来更加愉悦、深度的消费体验。将支持地方创新多元化服务消费场景，培育“旅游+”“美食+”“体育+”、“演艺+”等融合消费场景，推动商旅文体健融合发展。结合各地服务消费场景打造工作，分批次发布若干影响力广、社交属性强、创意新颖的服务消费场景创新实践案例。 第三，抓活动。商务部已经连续两年举办“服务消费季”活动，推出了280余项服务消费领域重点活动，还与其他部门共同开展“中华美食荟”“跟着电影品美食”等活动，受到经营主体的欢迎，也给消费者带来了新的体验和实惠。 第四，抓平台。开展消费新业态新模式新场景试点城市建设，是很重要的一个平台载体和抓手。商务部还将加力推进城市一刻钟便民生活圈建设，增加多元服务，打造宜居宜业、宜游宜购、宜老宜小的品质生活圈。 第五，抓环境。良好的消费环境是服务消费持续健康发展的重要保障。商务部将着眼于让广大老百姓放心消费，结合开展优化消费环境三年行动，强化跨部门联合监管，完善服务消费领域标准，提升行业规范化、标准化水平。 第六，抓机制。服务消费涉及领域广、部门多，需要更好发挥部门合力，共同把这项长期性、系统性的工作抓实抓好。